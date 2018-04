El cardenal Osoro oficiará la eucaristía que dará comienzo a los actos de celebración del 140 aniversario de la Fundación Sociedad Protectora de los Niños

El sábado 21 de abril tendrá lugar una eucaristía especial de acción de gracias oficiada por el cardenal Osoro en la parroquia de San Joaquín (San Blas, Madrid), y que será el acto de apertura del 140 aniversario de la fundación. Al concluir, se podrá disfrutar de una exposición de pintura religiosa del pintor Camilo Portas e, incluso, comprar algunas de sus obras a precios irrepetibles, con el objetivo de recaudar fondos para la financiación de proyectos de la Fundación.

La Fundación Sociedad Protectora de los Niños (FSPN) lleva, desde su constitución en 1878, trabajando de manera ardua e incesable en la protección y promoción de los derechos de todos los niños. Desde entonces, ha pasado de ayudar a combatir la precariedad en Madrid, a consecuencia del éxodo rural masivo, a contar con proyectos nacionales e internacionales, trabajando en países como Haití, Perú o Mozambique. Por todo ello, y para celebrar esos 140 años de vida y trabajo bajo el título de la ONG más antigua de España, la FSPN llevará a cabo una serie de acciones de distinta índole repartidos en los próximos meses.

El primer evento oficial del 140o aniversario será una Eucaristía oficiada por el Cardenal Arzobispo de Madrid, Don Carlos Osoro, dado que la Iglesia ha desempeñado un papel muy importante de estímulo y apoyo a lo largo de estas décadas. La misa contará además con la asistencia de miembros del Patronato de la Fundación, socios, religiosos y miembros de todos los proyectos: Cáritas, Asociación Murialdo, Aventura 2000, Jesuitas, Cruzadas Evangélicas desde Coslada y Santander, Hermanas de Santa María de Leuca, Misioneras de San Pablo Apóstol y Pequeña Irene. Por supuesto, amigos, familiares, niños, jóvenes y vecinos de San Blas están invitados a unirse a esta celebración de Acción de Gracias. Tras la Eucaristía, se presentará en un salón anejo una muestra de pintura religiosa de un pintor de reconocido prestigio, Camilo Porta, cuyos cuadros estarán a la venta con el objetivo de donar gran parte de la recaudación en beneficio de la fundación.

La Eucaristía tendrá lugar el sábado 21 de abril, en la parroquia de San Joaquín a las 21:00 horas, en la calle Amposta 24 (metro Simancas).

Sobre la Fundación Sociedad Protectora de los Niños

Monti Ruiz

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...