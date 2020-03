El cardenal Omella nos recuerda que «Dios nos acompaña y comparte nuestros miedos»

El presidente de la CEE, cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, ha señalado hoy en un mensaje que «estamos viviendo una situación excepcional. El coronavirus nos ha cambiado la vida y nos ha situado en una situación de miedo e incertidumbre. Unos estresados por combatirlo, y otros agotados por tener que estar encerrados en casa. Esta situación me hace pensar en los apóstoles, viviendo una situación de incertidumbre en la barca agitada en medio del lago Tiberíades. Despiertan a Jesús porque está durmiendo y Él les dice: «Hombres de poca fe, por qué dudáis».

«Nos toca pasar por estos momentos difíciles, y parece que Dios está ausente o dormido pero no dudemos de que Él nos acompaña y comparte nuestros miedos, nuestra angustia y nuestro dolor», asegura el cardenal, indicando que «Él nos ama y nos ayudará a salir de esta situación como ayudó a los apóstoles a salir de la enfermedad. Gracias a todos los que ayudáis a apaciguar esta situación. No olvidemos que después de la tempestad viene la calma y que después de esta vida nos espera Dios con los brazos abiertos para ofrecernos una casa y un hogar en que no habrá dolor».