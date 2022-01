El cardenal Omella: «Ante el tema de los abusos lo primordial es la cercanía a las víctimas»

“Ante el tema de los abusos todos sentimos el gran dolor y el deseo primordial en todo momento de mostrar nuestra cercanía a las victimas”. Así lo ha explicado el cardenal Juan José Omella,arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española en la rueda de prensa posterior al encuentro de los obispos españoles con el Papa Francisco en el marco de la visita ad limina.

Preguntado por los periodistas, el cardenal ha explicado que tanto con el dicasterio para la Doctrina de la fe como en el encuentro con el Santo padre han hablado del trabajo de las diócesis españoles con la creación de las Oficinas de Abusos que se han abierto en todas las provincias eclesiásticas. “Es un trabajo de acompañamiento y sobre todo también para trabajar en la prevención. Que estas oficinas estén presentes en cada diócesis facilita la cercanía y el apoyo a las víctimas y así lo hemos comentado en estas reuniones y también con el Santo Padre, lo cual le ha parecido bien”.

El arzobispo de @archivalencia, cardenal Antonio Cañizares, habla de la "buena sintonía" con la que han sido acogidos los obispos españoles en #Roma. pic.twitter.com/02uTCP1ZvX — Of. Información CEE (@prensaCEE) January 14, 2022

“Las diócesis ya trabajan para precisar los datos recibidos del informe”

Respecto al informe presentado por el diario El País, que hizo llegar tanto a la CEE como al Vaticano, Omella ha subrayado que “desde la CEE se han enviado todos los datos a las diócesis y congregaciones religiosas y muchas de ellas ya se han puesto en contacto con el medio para recabar datos más precisos. En todos está el espíritu para esclarecer los posibles casos pero sobre todo para investigarlos”, ha asegurado el cardenal.

Para ello, el cardenal Cañizares ha querido matizar la necesidad de “trabajar con prudencia», algo que desde su punto de vista no se ha hecho con el citado informe “que tiene datos imprecisos”. Por eso, ha destacado, “que las diócesis están trabajando muy bien y con esa prudencia que nos ha ratificado el Santo Padre» .

“¡Ojalá todas las instituciones hicieran este camino!”

Por su parte, Omella, también ha querido recordar que desde la CEE se ha abierto también un departamento específico que facilite la ayuda a las diócesis más pequeñas o con menos recursos, pese a que ha insistido en que “es mucho más cercano que cada diócesis, desde su Oficina, trabaje para evitar esta lacra que afecta a tantos ámbitos de la sociedad. ¡Ojalá todas las instituciones hicieran este camino!”.

Durante la rueda de prensa, Omella también ha reconocido que en ocasiones, la Iglesia “puede que no haya comunicado bien o no haya transmitido la confianza necesaria para que las víctimas, que requieren su tiempo, se hayan acercado”. En este punto, Omella ha querido valorar “este servicio” que ha hecho el diario El País, “ y que la gente ha aprovechado” y que sirve para que “nosotros también podamos seguir trabajando”. No obstante, “lo importante no está en el pasado sino el como lo afrontemos en el futuro”, ha concluido el cardenal.