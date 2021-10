El cardenal Ladaria inaugura el curso académico en San Dámaso: «Nadie es tan padre, nadie es tan misericordioso como Dios»

«Nadie es tan padre, nadie es tan misericordioso como Dios». El cardenal Luis F. Ladaria, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ha pronunciado en la Universidad Eclesiástica San Dámaso la lectio inauguralis del curso académico 2021/22, titulada Fons et origo. Algunas reflexiones inactuales sobre la teología del Padre. La expresión fons et origo referida al Padre está tomada de los concilios de Toledo, «donde se habla del Patrem ingenitum, increatum, fontem et originem totius divinitatis».

Frente a otras propuestas de la teología trinitaria contemporánea, Ladaria ha expresado que «considerar al Padre como el ‘don original’, donación total y perfecta de sí, que de él mismo, de su esencia, hace nacer al Hijo y proceder principaliter al Espíritu Santo, en todo iguales a él, es el modo más convincente de fundamentar la igualdad y la comunión perfecta entre las personas divinas».

Esta vida íntima de Dios fundamenta su acción ad extra y se nos comunica en ella

«Fundar [así] en el Padre la teología de la Trinidad no significa disminuir para nada al Hijo y al Espíritu Santo, sino el mejor modo de evitar el triteísmo, el subordinacionismo y el sabelianismo».

El triteísmo, ha subrayado, «en cuanto se afirma un solo principio de la divinidad. El subordinacionismo en cuanto el Padre da enteramente al Hijo y con él al Espíritu todo lo que es y tiene, y por tanto no son inferiores a él». Por último, el sabelianismo, «en cuanto el mismo nombre relativo, Padre, impide pensar en un Dios unipersonal».

Esta vida íntima de Dios fundamenta su acción ad extra y se nos comunica en ella. «Comentando la parábola del padre y de los dos hijos (cf. Lc 15,11-32) se preguntaba Tertuliano: ‘¿Quién debemos entender que es aquel Padre? Evidentemente Dios. Nadie es tan padre, nadie es tan misericordioso’».

La misericordia de Dios Padre para con todos los hombres, «se ha manifestado entregando a su Hijo unigénito, muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación».

El amor del Padre y del Hijo para con nosotros «es el reflejo del eterno intercambio de amor entre las personas divinas. Este amor que tiene en el Padre su origen, encuentra en el Hijo la plena correspondencia: ‘con la caridad con la que muero por las ovejas muestro cuánto amo al Padre’ [Gregorio Magno]».

Más de 25.000 matrículas

La ponencia, que ha inaugurado el nuevo curso académico este viernes 1 de octubre de 2021, ha estado precedida por una Eucaristía en la catedral de la Almudena presidida por el cardenal Carlos Osoro Sierra, arzobispo de Madrid y Gran Canciller de la UESD.

Seguidamente, el salón de actos del Seminario Conciliar de Madrid ha acogido el acto académico que se ha iniciado con la proyección del vídeo de la memoria académica, donde se han reflejado los datos y noticias del pasado curso 2020/2021.

En la memoria, el rector, Javier Prades López, ha recordado «las más de 25.000 matrículas en estos 25 años, número que producen impresión si caemos en la cuenta de detrás de cada número, hay un sacerdote, religioso o laico que testimonian en el mundo la fe y la caridad».

25 años «no son tantos para la vida de esta institución, y por tanto necesitamos seguir creciendo para aportar lo mejor que tenemos». Los actos de celebración, ha recordado, «no serán solo celebrativos, sino profundos para estar presentes en el contexto actual».