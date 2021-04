El cardenal Grech envía un mensaje al nuevo obispo Luis Marín

El cardenal Mario Grech, secretario general del Sínodo de los obispos, ha enviado un mensaje a Luis Marín OSA, ordenado obispo en Madrid esta mañana, deseando que acompañe a la Iglesia sinodal para «reconocer al Señor Resucitado que lleva las heridas de la humanidad.

Esta mañana el cardenal Carlos Osoro presidía en la catedral de La Almudena de Madrid la Eucaristía en la que el agustino Luis Marín, subsecretario del Sínodo, era ordenado obispo.

El cardenal Grech, confinado preventivamente por contacto con un positivo de coronavirus, escribía: «Al igual que en el evangelio de hoy, el apóstol Tomás separado de los demás, por sí solo no pudo discernir la presencia del Señor Resucitado, sino que solo lo reconoció cuando estaba en comunión con el colegio de los apóstoles; en el día de su ordenación episcopal deseo a su excelencia monseñor Luis Marín de San Martín OSA, subsecretario de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos, que en virtud de su “officium amoris” hoy encomendado por la Iglesia, acompañe a la Iglesia sinodal presente en las Iglesias locales, bajo la guía de sus Pastores, miembros del Colegio Episcopal en comunión con Pedro, a reconocer al Señor Resucitado que lleva las heridas de la humanidad».

May Bishop Marín, in virtue of his “officium amoris", accompany the synodal Church present in the local Churches under the guidance of their Pastors, members of the Episcopal College in communion with Peter, towards recognizing the the Risen Lord who bears the wounds of humanity.

— Card. Mario Grech (@GrechMario) April 11, 2021