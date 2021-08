El cardenal Burke, hospitalizado por covid-19, se recupera y saldrá de la UCI

El cardenal Raymond L. Burke, de 73 años e ingresado en un hospital estadounidense tras contagiarse de covid-19, se encuentra ya desentubado y abandonará la UCI para regresar a su habitación del centro.

«Su hermana habló con él por teléfono esta mañana, y su eminencia expresó su profunda gratitud por las muchas oraciones ofrecidas en su nombre», indica un comunicado del sacerdote Paul N. Check, director ejecutivo del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe de Wisconsin, fundado por el cardenal.

Praised be Jesus Christ! Cardinal Burke’s family is pleased to announce that His Eminence has come off the ventilator and will leave the ICU today to return to his hospital room. https://t.co/i8BpqVm467 pic.twitter.com/duvrDMFEQn

— Cardinal Burke (@cardinalrlburke) August 21, 2021