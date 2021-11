El Cabildo de la Catedral de Sevilla celebra el 800 aniversario del nacimiento de Alfonso X

Este 23 de noviembre se cumplen 800 años del nacimiento de Alfonso X el Sabio en Toledo en 1221. Fue coronado en la Catedral de Sevilla como rey de Castilla el 1 de junio de 1252 y en la Capilla Real reposan su restos habiendo fallecido en el Alcázar el 4 de abril del 1284.

La fiesta de San Clemente, en la que se conmemora la reconquista de Sevilla por San Fernando y la devolución al culto cristiano de nuestra ciudad, fue instituida por el Rey Alfonso X por privilegio firmado en Burgos el 30 de diciembre de la era 1292, o sea, el año 1254 tal como consta en el Archivo de nuestra Catedral (c 58, n31/1), cuyo texto central dice:

«Connoscida cosa sea a to los omnes que esta carta vieren cuemo yo don Alfonso, por la gracia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de Gallizia, de Seuilla, de Córdoua, de Murcia e de Jahén.

Por grant sabor que he de fazer bien a la Eglesia de Seuilla e de leuarla adelante et porque sea meior seruida, et por onra del muy noble rey don Fernando, mío padre, que yace hy enterrado, e por su alma é por remisión de míos pecados, e porque fagan fiesta el día de Sant Climent.

Do e otorgo al cabildo de la eglesia de Sancta María de Seuillia todas las mís tiendas que se tienen con la eglesia, que las ayan libres e quitas para siempre iamás».