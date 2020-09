El arzobispo de Toledo anima a los alumnos a dejarse conducir por el Espíritu Santo

Este lunes se ha inaugurado el curso académico 2020-21 en los Institutos Superiores de Teología San Ildefonso y de Ciencias Religiosas Santa María de Toledo y en los distintos Seminarios diocesanos, incluido el Seminario Menor, que comenzó sus clases el pasado 9 de septiembre. El acto comenzaba con la celebración de la Eucarística, a las once de la mañana, presidida por Francisco Cerro Chaves, arzobispo de Toledo. Con él concelebraban, el Rector de la facultad de San Dámaso D. Javier María Prades López, así como los rectores y formadores de los seminarios y algunos sacerdotes del claustro de profesores.

En su homilía el arzobispo quiso responder a la pregunta ¿dónde nos va a conducir el Espíritu Santo? A lo mismo que condujo a Jesús. Y decía, el Espíritu Santo nos conduce:

1. Al desierto, a la integridad, a la oración, al saboreo de las cosas de Dios. A hacer teología de rodillas, a no olvidar las dificultades.

2. A ser buena noticia para los que sufren

3. A la cruz. No hay cruz sin gloria, ni gloria sin cruz

4. Al gozo y la alegría de la Resurrección. No podemos ser cristianos de Viernes Santo, pero tampoco olvidar que existe el sufrimiento

5. A Pentecostés. El seminario es cenáculo donde vivir con profundidad la Eucaristía, donde formarse bien para salir al mundo a anunciar la Buena Noticia.

Concluía pidiendo esto para los Institutos Teológicos por intercesión de Santa María y de San Ildefonso. Para los que aman a Dios todo les sirve para el bien, fueron sus ultimas palabras en esta homilía.

Tras la misa y la profesión de fe del claustro de profesores, se desarrollaba el acto académico en el que el secretario de los Institutos Teológicos, presentaba la memoria académica del curso anterior. El profesor de Sagrada Escritura Juan Félix Gallego Risco, pronunciaba la lección inaugural titulada: “Un camino nuevo y vivo. Del desgarro del velo al velo rasgado”. Finalmente, el rector de la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid, a la que están vinculados los Institutos, dirigía unas palabras, antes de que el arzobispo de Toledo, diera por inaugurado el curso 2020-21.

Debido a la situación de pandemia que vivimos, no todos los alumnos han asistido a los actos. Si que los han podido seguir, a través del canal de youtube de Instituto Teológico y Canal Diocesano de Televisión Toledo.

En cuanto a los alumnos, este año el Instituto Superior de Estudios Teológicos cuenta aproximadamente con 110 alumnos: 90 en el ciclo de grado en Teología y 20 en el ciclo de máster en Teología. Por lo que se refiere al Instituto de Ciencias Religiosas Santa María, en el que el plazo de matrícula está todavía abierto, está previsto que asistan a clase alrededor de 50 alumnos.

En relación a los Seminarios Diocesanos: en el Seminario Mayor San Ildefonso de Toledo residen 54 seminaristas, mientras que en el Centro de Formación Sagrado Corazón de Jesús son 7. Todos ellos estudian el grado en Teología en el Instituto Teológico “San Ildefonso”. Finalmente, en el Seminario Menor estudian este año 49 alumnos. En este centro, los alumnos cursan desde 5º de primaria hasta 2º de bachillerato.