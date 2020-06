El arzobispo de Santiago agradece en el funeral por las víctimas del COVID «la generosidad que afloró en la pandemia»

El arzobispo de Santiago, Julián Barrio, ha animado este sábado a mantener la esperanza para enfrentar, hasta su derrota, la enfermedad que se convirtió en una pandemia de alcance mundial que «nos impactó y nos descubrió», a la vez, «signos de una humanidad que nos llenaron de gratitud y de asombro».

Lo ha hecho en la compostelana Iglesia de San Francisco, donde la archidiócesis realiza sus actos solemnes debido a las obras de restauración que mantienen cerrada al culto la catedral, y donde se ha celebrado un funeral en memoria de las víctimas del COVID-19. El arzobispo Barrio ha asegurado que el recuerdo de todos los gallegos está «con los fallecidos y las familias afectadas» por el virus, así como, ha proseguido, «la gratitud permanece con los profesionales que desde que estalló la crisis sanitaria han estado trabajando sin descanso».

En su homilía también ha destacado y agradecido «profundamente la generosa y eficaz colaboración del personal sanitario, de los capellanes de los hospitales, de la oración silenciosa de los monasterios». Esta gratitud, ha continuado, también se extiende hacia quienes han tenido que tomar decisiones en la vida pública y a los que garantizaron los servicios esenciales, así como a muchísimos otros, por ser tantas las personas «que no ahorraron esfuerzos, hasta perder incluso su vida, ayudando y acompañando a los contagiados y a los fallecidos». Barrio ha tenido palabras también para quienes durante los pasados meses perdieron a sus seres queridos pero no pudieron honrar su memoria y ha dicho ser conocedor de que «fueron días de incertidumbre y de misterio en los que a veces la angustia dificulta encontrar la clave de la fe».

El prelado les ha pedido, no obstante, a todos ellos, que mantengan viva la memoria de los fallecidos porque los «difuntos no son un número más de frías estadísticas» dado que «trivializar la muerte es trivializar la vida, y quien sabe dar razón de la muerte y dar amor a los muertos, sabe dar razón de la vida y amor a los vivos».

Entre las personalidades asistentes, ha destacado la presencia del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, y de parte de su Gobierno; del delegado del Gobierno, Javier Losada; del presidente del Parlamento, Miguel Santalices, y de varios alcaldes de diferentes ciudades gallegas.