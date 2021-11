El arzobispo de París pone su cargo a disposición del Papa

El arzobispo de París, Michel Aupetit, ha puesto su cargo a disposición del Papa después de que el seminario Le Point informara el pasado martes de que en 2012, cuando era sacerdote, mantuvo una relación con una mujer. El prelado, de 70 años, lo ha negado, aunque sí reconoce un comportamiento ambiguo y que se equivocó al manejar la situación.

La carta al Santo Padre (del día 25) no habla de «renuncia» y no debería haber salido a la luz. Su existencia fue revelada ayer viernes, 26 de noviembre, por el diario Le Figaro.

Aupetit dice que la ha escrito «para preservar la diócesis, porque como obispo tengo que estar al servicio de la unidad». Su decisión, consultada previamente con el prefecto de la Congregación para los Obispos y con el nuncio en París, no está vinculada con «lo que hubiera hecho o no en el pasado —de lo contrario me habría ido hace tiempo— sino para evitar divisiones», ha insistido en declaraciones al diario católico La Croix.

Le Point da a entender que, siendo sacerdote, el arzobispo llevaba una doble vida, extremo que el aludido niega rotundamente. «Reconozco que manejé mal la situación con una persona que estuvo en contacto muchas veces conmigo», ha dicho en Radio Notre Dame.

El artículo del semanario galo va más allá de la presunta relación sentimental y critica virulentamente su gestión de la archidiócesis. En este sentido recuerda la dimisión de dos vicarios generales a los pocos meses de su llegada; el cierre del centro Saint Merry, que acogía a cristianos LGTB, divorciados y vueltos a casar; y los problemas con el Collège des Bernardins, una institución devenida, según el prelado, en «poco católica».

Vocación tardía y experto en Bioética

Nacido en Versalles el 23 de marzo de 1951, monseñor Aupetit es una vocación tardía. Fue ordenado sacerdote el 24 de junio de 1995, con 44 años. Antes estudió Medicina y se especializó en Bioética. Al episcopado llegó el 2 de febrero de 2013. Su nombramiento como obispo auxiliar de París fue uno de los últimos efectuados por el Papa Benedicto XVI, quien diez días después anunció su renuncia a la sede pontificia. Al año siguiente, el 4 de abril de 2014, Francisco le hizo obispo de Nanterre. A la archidiócesis de París regresó, ya como arzobispo, el 7 de diciembre de 2017, tomando posesión de la misma al mes siguiente.

Aupetit ha dicho que en los últimos días ha recibido numerosos mensajes de apoyo, tanto de los sacerdotes como de los fieles. «Siempre me he abandonado a la gracia de Dios y sigo haciéndolo», ha añadido.

La Iglesia católica francesa no gana en los últimos años para sobresaltos. A los atentados islamistas —el Padre Hamel en 2016 o la basílica de Niza en 2020— hay que añadir el incendio de la basílica de Notre Dame de 2019 y los escándalos derivados de los abusos a menores. El Papa Francisco aceptó en marzo de 2020 la renuncia del cardenal Barbarin, condenado primero, y absuelto en apelación después, de encubrir a un cura pedófilo. Este mismo año, en octubre, se conocieron las devastadoras conclusiones del informe que los obispos encargaron a una Comisión Independiente (CIASE) para que investigara los abusos en su seno.