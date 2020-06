El 8 de junio saldrán a subasta benéfica los regalos que los deportistas han hecho al Papa

A partir del 8 de junio empezarán a subastarse regalos personales que algunas de las figuras deportivas más relevantes a nivel mundial han hecho al Papa Francisco. Es parte de la iniciativa «We run together», lanzada por la Athletica Vaticana, el grupo deportivo Llamas Amarillas de la Guardia de Finanzas, el «Atrio de los gentiles» y Fidal-Lazio.

A partir del 8 de junio y durante unos dos meses, todos los aficionados tendrán la oportunidad de adjudicarse, cada semana, objetos exclusivos autografiados o experiencias deportivas gracias a la participación activa de una pluralidad de campeones, empresas y sociedades. Será a través de la web www.charitystars.com, en la sección dedicada a la subasta «We Run Together», seleccionar el objeto o experiencia preferida y hacer una oferta más alta que la anterior o la base de la subasta. Cada artículo o experiencia permanecerá en la subasta 10 días, al final de los cuales el mejor postor ganará el premio.

Los beneficios de la subasta benéfica se donarán al personal sanitario de dos hospitales, el «Papa Juan XXIII» de Bérgamo y la «Fundación Poliambulanza» de Brescia, estructuras ambas que en los últimos meses han afrontado de forma especial la emergencia sanitaria de Covid-19. We Run Together, de hecho, como señaló el Papa Francisco en el vídeomensaje con el que presentó la campaña, «es una iniciativa para ayudar y dar las gracias a las enfermeras, los enfermeros y el personal de los hospitaless que están viviendo su profesión como una vocación, heroicamente, arriesgando sus vidas para salvar a otros».

Una bicicleta campeona del mundo o una camiseta de Totti

Una bicicleta Specialized personalizada, regalada al Papa Francisco por el campeón mundial Peter Sagan, una camiseta del equipo de fútbol Roma de edición limitada y una pulsera, ambas pertenecientes a su capitán, Francesco Totti, y firmadas por él, el body de entrenamiento autografiado por el velocista Filippo Tortu y un entrenamiento más cena, con el atleta en Milán, el bañador y el gorro autografiados de Federica Pellegrini, las botas de la campeona de esquí Sofía Goggia. Y además, una visita para dos personas a la base logística de Luna Rossa en Cagliari, con un paseo en el barco y la camiseta del equipo firmada por toda la tripulación, una cena para dos personas en la casa de los campeones de esgrima Valerio Aspromonte y Carolina Erba, una cena en Castellammare di Stabia con los campeones de remo Beppe y Carmine Abbagnale y la camiseta que el piloto Alex Zanardi usó en los Juegos Olímpicos de Río en 2016. Estos son algunos de los prestigiosos premios que se subastarán en la plataforma CharityStars.com, a partir del lunes 8 de junio de 2020.

Además, todos aquellos que deseen contribuir a la recaudación de fondos, aunque no participen en las subastas, pueden hacer una donación gratuita, siempre en la sección dedicada a We Run Together en el sitio web. Participando en las subastas o haciendo una donación gratuita tendrán la oportunidad de participar en el sorteo para recibir premios especiales, incluyendo una camiseta de Athletica Vaticana firmada por el Papa Francisco.

También participan los clubs de fútbol Milán, Juventus, Lazio, Brescia Calcio, las casas automovilísticas Ferrari y Lamborghini y la firma de alta moda Armani y habrá «otras sorpresas» a lo largo de las semanas.