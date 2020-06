EditorialEcclesia: Solidaridad global

Mientras en España nos levantamos de la pandemia sanitaria para sumergirnos en la económica, otros países sufren descarnadamente los efectos del coronavirus. La Organización Mundial de la Salud ha mostrado su preocupación por el avance en Latinoamérica: Brasil es el país con más casos (y el segundo del mundo) con cerca de 700.000 contagios confirmados. El número de fallecidos por el COVID-19 es de más de 36.000 (el tercero del mundo, por detrás de Estados Unidos y de Reino Unido). Le siguen Chile, México, Perú, Ecuador, Bolivia…

Pero bien sabemos en España que las cifras son solo cifras y que detrás de cada una se encuentra el dolor personal, familiar y también social, porque esta crisis afecta a todas las personas, de una o de otra forma, directa o indirectamente. La zona roja actual está en Latinoamérica y los sistemas de salud necesitan del apoyo y la solidaridad mundial. Nuestra crisis española no puede encerrarnos en nosotros mismos creyendo que esta pandemia empieza y termina dentro de nuestras fronteras. Es global, por eso las soluciones tendrían que ser también globales. Si los países desarrollados han parado sus actividades, si hombres y mujeres se han confinado en sus casas durante dos meses, si el sistema sanitario español se ha colapsado… en otros países parar no es una opción porque el 53% de los latinoamericanos desempeñan sus labores en la informalidad y el sistema sanitario no se llega a colapsar porque ni siquiera existe una red organizada de atención a los enfermos. Junio es el mes crítico para estos países y después, como nosotros, el hambre.

Cuando media España se encuentra haciéndose el test de inmunidad para volver a una supuesta normalidad, el secretario general de la CEE invita a la integración del mensaje universal de Jesús para no permanecer indiferentes a lo que ocurre en otros países. No vaya a ser que la inmunidad llegue también al sufrimiento de quienes, ante la pandemia, no tienen posibilidad ni de respirar.