Edith Stein, 9 de agosto, la fuerza de la conversión y del testimonio

Filósofa, mística, religiosa carmelita descalza (de ahí su nombre religioso como Teresa Benedicta de la Cruz), mártir y santa alemana (nació en Breslavia, ciudad entonces Alemania; ahora de Polonia, con el nombre de Wroclaw) de origen judío, Edith Stein fue una mujer avanzada a su tiempo y pionera en la aportación de las mujeres al mundo de la intelectualidad.

Nació en el seno de una familia judía y pasó por una etapa de ateísmo. Fue la primera mujer que presentó una tesis doctoral en Filosofía en Alemania. Fue colaboradora del filósofo alemán Edmund Husserl, fundador de la fenomenología. En 1921 se convirtió al catolicismo. Desarrolló una teología de la mujer y un análisis de la filosofía de santo Tomás de Aquino y de la fenomenología.

El nazismo le prohibió la enseñanza y se hizo monja carmelita descalza. Detenida por la Gestapo, fue deportada el 2 de agosto de 1942 e internada en el campo de exterminio nazi de Auschwitz, donde fue asesinada siete días después.

Beatificada en 1987 y canonizada en 1998, también el Papa Juan Pablo II, un año después, la declaró asimismo compatrona de Europa. Su fiesta litúrgica es el 9 de agosto, fecha de su muerte.

