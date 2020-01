ECCLESIA 4019: Próxima parada, Congreso de Laicos

Esta semana nuestro tema central es el reportaje de Asier Solana dando voz a varios de los representantes que participarán en el Congreso Nacional de Laicos del 14 al 16 de febrero. Ellos mismos nos cuentan el proceso sinodal que está viviendo la Iglesia española, Pueblo de Dios en salida, como dice el lema.

Además:

– Opinión del presidente de la Comisión Episcopal de MCS, Ginés García Beltrán, sobre los Premios Bravo de la CEE

– Resumen de la Comisión Permanente y de la rueda de prensa posterior del secretario general de la CEE, Luis Argüello

– Sara de la Torre entrevista a uno de los Premios Bravo, Juan Díaz-Bernardo: «Seamos una propuesta de comunicación provocadora»

Estamos en camino, camino sinodal. El Congreso Nacional de Laicos no es una meta, sino que es la próxima parada que se avecina. Pero si miramos hacia atrás, hay un peregrinaje entusiasmante. Miles de personas se pusieron en camino hace meses de una manera sinodal, para escuchar al Señor que sigue clamando cada día en nuestros corazones y en la sociedad. Tras un proceso de discernimiento, se llegó a un Instrumentum Laboris, fruto del Espíritu. Ahora llega la siguiente parada, la del Congreso mismo, un hito en la historia de nuestra Iglesia española, pero no es el final, no, simplemente es una estación más. Porque después vendrá el postcongreso, cuando todos acogeremos con fraternidad y comunión lo que el Señor nos siga iluminando.