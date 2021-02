ECCLESIA 4.062: La muerte no es el final

Nuevo número de ECCLESIA, el 4.062. Esta semana nuestra publicación ofrece un especial de Juan del Río, arzobispo castrense y presidente de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales (CECS), fallecido el pasado 28 de enero a causa de la covid. Cinco firmas destacan diferentes aspectos del arzobispo: José Manuel Lorca Planes, obispo de Cartagena y miembro de la CECS; José Mª Gil Tamayo, obispo de Ávila; Rafael Ortega, presidente de la Unión Católica de Informadores y Periodistas de España; Luis Manuel Romero, director del Secretariado de la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida; y Rafael Barbudo, director general de Cáritas Castrense.

Además, ECCLESIA recoge las palabras del cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal Española, durante el funeral celebrado en la iglesia catedral de las Fuerzas Armadas. El cardenal destacó que «este virus nos ha unido a todos en la fragilidad, nos ha recordado a todos nuestra condición vulnerable, todos estamos en Sus manos de Padre». Recordando la labor de Del Río en el arzobispado castrense desde el año 2008, pidió a Dios que «conceda la paz, la esperanza y el consuelo a todos los miembros de las Fuerzas Armadas» y que el Señor les recompense «por todo el cariño con el que habéis acompañado a vuestro arzobispo en la salud y en la enfermedad».

La revista hace un recorrido por el arte literario del prelado andaluz para dirigirse a jóvenes, adultos y ancianos, a unos y a otros. Cada día desde 2018, entre las 7.30 y las 9.00 horas, el arzobispo publicaba un tuit entre los desvelos del mundo, los sinsabores de la vida, la información transformada en formación y la propuesta de alegría y esperanza de Jesús. Porque la Iglesia en salida, ahora, pasa por ser una Iglesia digital, como hemos experimentado desde marzo de 2020. Aunque nada se pueda equiparar al encuentro personal y físico, al tú a tú de una mirada que traspasa las entrañas, las redes sociales han sido y son una verdadera plaza de comunicación.

Te invitamos a leerlo con tranquilidad. Por eso, ante las modificaciones que estamos realizando en nuestra revista, te pedimos que te registres con tu nombre y correo para poder leer la revista gratuitamente.

Además, puedes encontrar:

El nombramiento de Francisco José Prieto como nuevo obispo auxiliar de Santiago de Compostela

como nuevo obispo auxiliar de Santiago de Compostela El Año Jubilar de los dominicos: En la mesa con santo Domingo, por Vicente Niño OP

OP La entrevista que Asier Solana le realiza a Pablo Siegrist , director del colegio Nuestra Señora de Schoenstatt: «La valoración social del maestro no es justa respecto de su misión en la sociedad»

le realiza a , director del colegio Nuestra Señora de Schoenstatt: «La valoración social del maestro no es justa respecto de su misión en la sociedad» El reportaje de Carlos González sobre las personas que, durante estos tiempos de pandemia, acompañan y cuidan a quienes hoy son los descartados de nuestra sociedad

sobre las personas que, durante estos tiempos de pandemia, acompañan y cuidan a quienes hoy son los descartados de nuestra sociedad La documentación del Papa Francisco

La crónica del Vaticano, por Ángeles Conde

El golpe de estado en Myanmar

Y más…

«Estad siempre alegres». Esa era la recomendación que Juan del Río nos hizo durante los meses más duros de la pandemia. Por eso, nuestra #PortadaEcclesia pretende ser un homenaje a quien nos acompañó en este tiempo, a través de las redes sociales, con una palabra amable y un mensaje de esperanza. Ese mensaje nos lo transmitió a lo largo de su servicio y entrega a la Iglesia, también a nuestro proyecto como presidente de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales. Transmitir la alegría en tiempos de dolor no es fácil y, por eso, el pastor nos animaba a no languidecer, porque la muerte no es el final, porque el final solo es Dios y la esperanza de resucitar en Él y con Él. Dios triunfa sobre las crisis hostiles, incluso cuando parecen grandiosas e invencibles, y nos ofrece, en los momentos de incertidumbre y miedo, la única esperanza inquebrantable.

Con este número ECCLESIA, con la colaboración de Acción Católica General, comienza la publicación de un ENCARTE PEQUES dirigido a padres y madres para que trabajen con sus hijos. Cada dos meses apostamos por la creatividad pastoral que pretende ayudar a crecer como católicos a los que se inician y acompañarles en este crecimiento durante toda la vida, siendo miembros activos de las parroquias, implicados en la misión propia de la Iglesia que es la evangelización.