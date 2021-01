ECCLESIA 4.060: No te la juegues

Este nuevo número de ECCLESIA, el 4.060, pone el foco en los juegos de azar, en las casas de apuestas y en el aumento del juego online. Nuestro compañero Ricardo Morales profundizar sobre esta realidad que la Iglesia no puede obviar. «Según los primeros informes trimestrales del año 2020, ofrecidos por la Dirección General de Ordenación del Juego, del Ministerio de Consumo, el margen neto de juego online durante los meses comprendidos entre enero y junio del año pasado fueron de un total de 426,82 millones de euros. Este margen, conocido también por las siglas GGR (Gross Gaming Revenue), se refiere al importe total de las cantidades dedicadas a la participación una vez restados los premios que hayan ganado los usuarios. De enero a marzo de 2020 hubo un aumento del 12,47% respecto al mismo trimestre de 2019. A lo largo de los meses más duros del confinamiento (marzo, abril y mayo), aunque descendió drásticamente el gasto en marketing y publicidad por parte de las operadoras de juego online (hasta en un 65% respecto a los meses anteriores) se experimentó un aumento del margen neto de juego en un 17,71% en comparación con el mismo periodo en 2019».

Además, José Ignacio Rivarés ha entrevistado a Juan Caño, presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, institución sobre la que ha recaído el Premio ¡Bravo! Especial de este año. Entre sus muchas reflexiones destacamos:

– «La primera víctima de la pandemia ha sido la verdad»

– «La verdad ha sido vapuleada. Los medios no hemos sabido defender suficientemente la verdad»

– «El periodismo se deshumaniza cuando se realiza exclusivamente de manera telemática».

– «Falta regulación sobre las redes sociales»

– «El periodismo lo están haciendo personas que no tienen nada que ver con el periodismo»

El acceso de la mujer al lectorado y el acolitado. ¿Reforma relevante o brindis al sol?, por Carmen Peña, doctora en Derecho Canónico, profesora de la Universidad Pontificia Comillas y consultora del Dicasterio de Laicos, Familia y Vida



doctora en Derecho Canónico, profesora de la y consultora del Dicasterio de Laicos, Familia y Vida La CEE anima a firmar el testamento vital

El cardenal Carlos Osoro presenta en Madrid el Pacto Global Educativo

presenta en Madrid el Pacto Global Educativo Documentación

Crónica del Vaticano, por Ángeles Conde

Irak reza por la visita del Papa, por José Ignacio Rivarés

