ECCLESIA 4.048: Es ahora y juntos

Esta semana ECCLESIA profundiza en la nueva encíclica con un especial en el que contamos con la presentación del cardenal Juan José Omella, presidente de la CEE y arzobispo de Barcelona: ¿Quién es mi hermano?. Y además el profesor de la Universidad Pontificia Comillas Sebastián Mora, nos ofrece las 12 claves de la encíclica.

Entre las firmas, ofrecemos las primeras impresiones de Arturo Sosa SJ (presidente de la Unión de Superiores Generales y Superior General de la Compañía de Jesús), M. Prado González OSA (presidenta de la Federación de San Agustín), Ángel Cordovilla (profesor de la Universidad Pontificia Comillas), Jesús Miguel Zamora FSC (secretario general de CONFER), Jesús Avezuela Cárcel (director de la Fundación Pablo VI), Francesc Torralba (filósofo), María José Tuñón ACI (directora de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada), Carlos García de Andoin (cofundador de Cristianos Socialistas y miembro de Acción Católica), Mª Teresa Compte (directora del Máster Universitario en Doctrina Social de la Iglesia, de la UPSA), José Luis Restán (director editorial de COPE), Mª del Rosario Sáez (rectora de la Universidad Católica de Ávila), José Ramón Amor Pan (coordinador del Observatorio de Bioética y Ciencia, de la Fundación Pablo VI), Javier Prades (rector de la Universidad Eclesiástica San Dámaso), Vicente Martín Muñoz (Director de la Subcomisión Episcopal de Acción Caritativa y Social y Delegado Episcopal de Cáritas), Mirian Cortés Diéguez (rectora de la Universidad Pontificia de Salamanca), Alberto Ares SJ (director del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones), Rafael Vázquez (director de la Comisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales y el Diálogo Interreligioso) y Dolores García Pi (presidenta del Foro de Laicos).

José Ignacio Rivarés nos ofrece un reportaje sobre el Domund con diferentes testimonios misioneros.

Los nombramientos episcopales para Burgos, Zaragoza y Barcelona.

Información sobre la última reunión de la Comisión Permanente y los temas de la rueda de prensa posterior.

El grito de la educación concertada: «¡Basta!»

Es ahora y juntos. La realidad que vivimos parece mostrarnos que a veces damos pasos atrás. El Papa Francisco quiere ayudarnos, a creyentes y no creyentes, con la encíclica Fratelli tutti, para volver a la idea de la fraternidad. Trabajando juntos tenemos que focalizarnos en nuevos proyectos y estructuras que apuesten por el desarrollo de todas las personas y el bien común. Necesitamos constituirnos en un «nosotros» que habita la Casa Común. Nos urge desarrollar esta consciencia de que hoy, y más con esta pandemia y sus consecuencias, «o nos salvamos todos o no se salva nadie». Por eso, nuestra #PortadaEcclesia «va de la mano» en la creencia de que no podemos renunciar a este objetivo. Para encontrarnos y ayudarnos mutuamente necesitamos dialogar, buscar «la cultura del encuentro» que respete y asuma la diversidad que enriquece al mundo, y también a la Iglesia.