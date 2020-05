ECCLESIA 4.031: Por ellos

Número 4.031 de ECCLESIA. Esta semana recomendamos el reportaje que Asier Solana nos regala sobre las residencias de ancianos: «Son casas, no hospitales». Además desde Roma, Rocío Lancho entrevista a la vicepresidenta de la Fundación Vaticana Juan Pablo I, Stefania Falasca, y a don Fabio Cassol, un sacerdotes de 80 años que fue alumno de Albino Luciani.

Además…

– Un resumen sobre el encuentro virtual de Luis Argüello y Victoria Camps. ¿Seremos mejores personas tras el COVID?

– Tres firmas:

– Un (doble), antes y después, por Isaac Martín

– Acompañar, acompañar, acompañar, por Gerardo Dueñas

– La puerta de fray Giacomo, por Manuel Fanjul

Por ellos. Por quienes nos han dado todo y nos han sostenido en los peores momentos. Nuestra #PortadaECCLESIA quiere rendir homenaje a los más afectados por la pandemia del COVID-19: nuestros mayores. La soledad y el miedo en medio de esta enfermedad les ha golpeado y muchos han fallecido con verdadera angustia. Ahora, en la reconstrucción de nuestra sociedad, no podemos fallarles. Son muy numerosas las veces que el Papa Francisco nos ha invitado a cuidarles de manera especial. Porque sin ellos, «nosotros no podemos soñar». No son seres ajenos a nuestra sociedad, ellos somos nosotros. «Si no aprendemos a tratarlos bien, nuestra sociedad será perversa». Así se expresó el Papa, recalcando: «Se recordará a una generación por cómo trata a sus mayores». La cultura del descarte no puede marcar a nuestra generación. Por ellos, seamos responsables, cuidémonos y creemos un mundo más humano.