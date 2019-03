En Camerún y Nigeria murieron asesinados el padre Toussaint Zoumaldé y el padre Toussaint Zoumaldé

Mueren asesinados dos sacerdotes en África

Un fraile capuchino centroafricano misionero en Ciad fue asesinado en Camerún en coincidencia con el hallazgo del cuerpo sin vida del padre Clement Rapuluchukwu Ugwu, sacerdote nigeriano que había sido secuestrado hace una semana

Dos sacerdotes católicos fueron asesinados en Camerún y Nigeria. En la noche entre el martes 19 y el miércoles 20 marzo fue asesinado el padre Toussaint Zoumaldé, clase 1971. Originario de la República Centroafricana y residente en Chad, el padre capuchino Toussaint Zoumaldé fue asesinado con un arma blanca antes del amanecer de ayer. El padre Zoumaldé había ido a Bouar para animar una sesión de formación para los sacerdotes de la diócesis, formaba parte de su misión de Baibokoum en Chad, a través de Camerún. Una vez llegado a Ngaoundéré, donde debía pernoctar, fue asaltado y asesinado por desconocidos. El padre Zoumaldé fue por diversos años director de Radio Sirirì en Bouar además de autor de cantos religiosos. La noticia ha conmocionado a todas las comunidades religiosas de África Central y a todas las personas que lo han conocido.

El recuerdo de un hermano capuchino

“Vivimos algunos meses juntos en la diócesis de Bouar, en el mismo convento, era un joven sacerdote. Era tan bueno, no entiendo por qué haya sido asesinado”: fue el comentario del padre Marco Siciliano ante la noticia de la muerte del hermano capuchino – refiere la agencia Sir. El religioso recuerda cuando conoció al padre Toussaint y afirma: “Iba a menudo a Ciad, otro país en nuestra provincia, para juntar provisiones para nuestra gente”.

“Esta noticia me entristece mucho, era un sacerdote muy sociable, amaba estar entre la gente”. “Hace dos meses – continúa el sacerdote – celebramos el funeral de su padre – y vinieron sacerdotes de las zonas circunstantes. Muchos lo conocían porque era un excelente músico. Lamentablemente en la República Centroafricana el peligro está a la vuelta de la esquina a causa de la guerra entre gobernantes y rebeldes”.

Nigeria: encuentran sin vida al sacerdote secuestrado hace una semana

Concluyó de manera trágica el secuestro del padre Clement Rapuluchukwu Ugwu, párroco de la Iglesia de San Marco en Obinofia Ndiuno, en el Estado de Enugu, sur de Nigeria. Ayer 20 de marzo, se encontró su cuerpo sin vida en la foresta, en un lugar no lejos del secuestro. El Padre Ugwu había sido capturado con la fuerza de la casa parroquial por algunos bandidos que lo habría herido con una pistola. La noche del 13 de marzo, Don Ugwu fue sacado a la fuerza de la casa parroquial por unos bandidos que lo habrían herido con un disparo – refiere la agencia Fides. El obispo de Enugu, Mons. Callistus Onaga, invitó a la policía a capturar a los asesinos del sacerdote y denunció la serie de asesinatos violentos en todo el país. Asimismo, el prelado invitó a los cristianos a intensificar sus oraciones por la salvación del país, expresando también su pesar por el fracaso de las fuerzas policiales en salvar al Padre Ugwu, a pesar de que habían garantizado que estaban tras las huellas de los secuestradores, mientras que los delincuentes continuaban retirando dinero de la cuenta del sacerdote a través de la tarjeta de cajero automático. “Inmediatamente denunciamos el secuestro de Don Ugwu a la policía y desde entonces he ido tres veces a la comisaría, pero me decían: ‘estamos cerca de los secuestradores’. Dudo que estuvieran haciendo algo porque el cuerpo de Don Ugwu fue encontrado a 20 kilómetros de su casa”, dijo el Obispo Onaga.

Vatican News, 21 de marzo de 2019

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...