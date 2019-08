Dolores Sopeña es elegida patrona de la JNJ de Cuba 2019

La beata Dolores Sopeña ha sido designada patrona de la II edición de la Jornada Nacional de la Juventud de Cuba 2019, réplica de la JMJ, que se está celebrando en la ciudad de Santiago desde el 1 al 4 de agosto.

El encuentro de jóvenes católicos, miembros de las Comisiones Diocesanas de Pastoral Juvenil, contará también con el ejemplo y la intercesión de la patrona de la isla, la Virgen de la Caridad, y de los santos Juan Pablo II, P. Félix Varela, san Antonio Ma. Claret y el beato José López Piteira.

Además, 2020 será el Año Internacional de las Misiones y Dolores Sopeña (Vélez Rubio 1848-Madrid 1918), también ha sido elegida patrona de las Misiones en Cuba.

Se ha querido reconocer de esta forma el trabajo de misión que realizó en Cuba Dolores Sopeña, desde 1873 a 1876, donde fundó tres centros de instrucción, en los que impartía clases de catecismo y a la vez lectura, escritura y aritmética, en su idea de que “la formación material y espiritual siempre han de ir parejas”.

En las periferias de la ciudad de Santiago de Cuba es donde comienza a perfilarse su metodología de trabajo, basada en salir al encuentro, acoger e invitar a todos a participar en actividades de formación humana y cristiana, al tiempo que se cubrían sus necesidades básicas.

Esa misma labor del Instituto Catequista Dolores Sopeña sigue adelante con la comunidad de Catequistas Sopeña que continúa su misión en la isla.

