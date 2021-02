Dolor en Jaén por el asesinato «violento, injusto e inesperado» de un laico diocesano en Alcalá la Real

«Francisco ha perdido la vida de una forma violenta, injusta e inesperada». Con estas palabras, la diócesis de Jaén muestra su profundo dolor y consternación ante el trágico suceso que le ha costado la vida a Francisco José Zúñiga Martín, fiel colaborador de la parroquia de Consolación de Alcalá la Real. «Francisco será recordado siempre como un hombre bondadoso, gran cristiano, con gran sentido de Iglesia, así como con una admirable vocación de servicio.

El obispo, Amadeo Rodríguez Magro ha querido acompañar a familia y amigos y presidirá el funeral de entierro que tendrá lugar este 27 de febrero, a las 17 horas, en la parroquia de Consolación de Alcalá la Real. Asimismo, el prelado ruega a los fieles que se unan en oración para pedir por este hombre de Iglesia, con profundo sentido de comunidad, que ha perdido la vida de una forma violenta, injusta e inesperada.

En estos momentos de dolor, el obispo de Jaén ha pedido a la intercesión maternal de Nuestra Señora de las Mercedes, a quien tanta devoción profesaba Paco Zúñiga, «para que haga de medianera ante su Hijo por el alma de Paco y sea consuelo para su familia y comunidad parroquial que ahora lloran su pérdida».

Decretado un día de luto

El suceso se produjo la pasada madrugada, cuando se produjo un ataque con arma blanca. Según informa Lacontradejaén, un hombre ya ha sido detenido por la Guardia Civil. El arrestado, de nacionalidad rumana, ha pasado a disposición judicial. El Ayuntamiento ya ha decretado, con unanimidad de los tres grupos políticos, día de luto oficial el sábado 27 de febrero.

Fuentes municipales confirmaron que la víctima estaba cerrando la iglesia cuando fue atacado por sorpresa, sin mediar palabra, y falleció poco después, sin tiempo para ser trasladado por los efectivos sanitarios. Agentes municipales intentaron mantenerlo con vida sin éxito. La investigación se centra ahora en aclarar qué ha ocurrido exactamente con la ayuda de la persona que ha presenciado el momento del ataque.

«Sé que son momentos difíciles para todos y que nos hierve la sangre por la injusticia, pero debemos mantener la serenidad y no lanzar mensajes precipitados que afecten a personas o colectivos que no tienen culpa de este hecho», ha expresado Marino Aguilera, alcalde de Alcalá la Real, en su cuenta de Facebook. «Alcalá siempre se ha distinguido por su gran sentido de la convivencia. Por favor no lo perdamos. Hagámoslo por Paco», ha pedido a la ciudadanía.