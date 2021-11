Dimite el presidente de Comunión y Liberación, el español Julián Carrón

Julián Carrón ha dimitido como presidente de Comunión y Liberación. El español, que había sido reelegido en marzo de 2020, ha anunciado este 15 de noviembre a la Fraternidad su decisión a través de una carta escrita desde Milán.

Tal y como ha expresado, la renuncia viene determinada por el deseo de «favorecer que el cambio de guía al que nos llama el Santo Padre se desarrolle con la libertad que dicho proceso requiere».

En este momento «tan delicado de la vida del movimiento, he decidido presentar mi dimisión para favorecer que el cambio de guía al que nos llama el Santo Padre», ha subrayado en la carta, haciendo alusión al Decreto sobre el ejercicio de gobierno en el seno de los movimientos. Del mismo modo, ha añadido, «que esto llevará a cada uno a asumir en primera persona la responsabilidad del carisma».

Una ocasión «para crecer en vuestra autoconciencia eclesial»

Para el sacerdote español, «ha sido un honor para mí ejercer este servicio durante años, un honor que me llena de humillación por mis límites y por si hubiera faltado a mi deber con alguno de vosotros» Además, ha dado gracias «por el don de la compañía de la que he podido disfrutar, ante el espectáculo de vuestro testimonio cotidiano, del que he aprendido constantemente y del que quiero seguir aprendiendo».

En el mismo sentido, ha pedido que esta circunstancia se viva como ocasión «para crecer en vuestra autoconciencia eclesial, para poder seguir testimoniando la gracia del carisma donado por el Espíritu Santo a don Giussani, que hace de Cristo una presencia real, persuasiva y determinante, que ha atravesado nuestra persona, arrastrándonos dentro de un flujo de vida nueva, para nosotros y para el mundo entero».

Intervención de las Memores Domini

La renuncia se produce apenas dos meses después de que el Papa Francisco interviniera los Memores Domini, la asociación, nacida en el seno de Comunión y Liberación, reconocida por estar al cuidado de Benedicto XVI.

El Pontífice ordenó un cambio en la gestión de la asociación eliminando al actual gobierno general. Por eso, nombró a Filippo Santoro, arzobispo de Taranto (Italia), como delegado especial, y al Gianfranco Ghirlanda, SJ, asistente pontificio para los asuntos canónicos.