Diez años de Eusebio Hernández al frente del obispado de Tarazona

El próximo viernes 19 de marzo, solemnidad de san José, se cumplirán diez años de la ordenación episcopal de Eusebio Hernández Sola OAR, como obispo de la diócesis de Tarazona.

Ordenado por Benedicto XVI, el obispo agustino recoleto ha calificado estos diez años de pastor como «muy positivos y enriquecedores» ya que «siempre me he sentido muy apoyado y acogido por mis hermanos sacerdotes. Todos me recibieron con mucho cariño y seguimos manteniendo unas relaciones de gran cordialidad. Me siento muy a gusto con ellos y siempre los siento cercanos y colaboradores, lo cual ha facilitado mucho mis tareas pastorales. Además, las personas de la diócesis son buenas, sencillas, cercanas y muy acogedoras».

Para el obispo este tiempo le ha ayudado a conocer de cerca el cometido de la Iglesia en su misión pastoral, la realidad de la vida rural y sobre las complicaciones que ha tenido que abordar en este año de pandemia. «Mi corazón llora de tristeza por tanto dolor, sufrimiento, muerte», declara Hernández Sola.

En una entrevista con Marta Latorre, directora del Secretariado de Misiones de la diócesis aragonesa, habló de lo que está suponiendo para él el magisterio del Papa Francisco. «En mi servicio pastoral, en mi trabajo él me ilumina. Él me da alas para poder hacer ciertas propuestas. El Papa, sin lugar a duda, me está inspirando y motivando muchísimo en todas las decisiones que estoy tomando en mi vida pastoral, así como en mis reflexiones y comentarios que ofrezco en mis escritos, cartas y homilías; también es mi maestro para saber tratar a mis sacerdotes y al Pueblo de Dios».

« Con vosotros soy cristiano, para vosotros soy obispo »

Esta frase de san Agustín es el título del libro que acaba de publicar el prelado turiasonense con motivo del décimo aniversario de su episcopado.

El obispo de Tarazona explica que este libro es una «especie de legado para cuando deje la diócesis. Este año se cumplirán dos años de la presentación de mi renuncia como obispo al Papa y en algún momento tendré que dejar de ocupar este cargo. Mi deseo era transmitir una carta pastoral que tratase, reflexionase sobre dos temas esenciales para los sacerdotes: la Eucaristía y la Virgen, ya que ambas constituyen el fundamento, la base de nuestra vida sacerdotal». El libro incluye también la reflexión que el obispo realizó con motivo del retiro de Adviento de 2020, María, Madre del Adviento y otra sobre la caridad en la pandemia.

Algunos datos de interés de este « pastor con olor a oveja »

El obispo de Tarazona trabajó en el Vaticano, en la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, durante 35 años.

Mons. Eusebio Hernández Sola pertenece Es miembro de la Comisión de la Vida Consagrada y de la Comisión de Clero y Seminarios de la Conferencia Episcopal Española.

Desde 2018, es presidente del Instituto Pontificio CLAUNE, un instituto eclesiástico de derecho Pontificio que intenta acompañar y a ayudar en sus necesidades formativas y económicas a los monasterios de vida contemplativa de España.