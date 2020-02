Diario del congresista: día 2

Seguimos con el diario del congreso. Hoy ha sido un día de mucho e intenso trabajo. Si quieres leer antes el diario del día 1, lo tienes aquí. ¿Cómo se han sentido hoy nuestros congresistas?

Jesús Gómez , de Plasencia

, de Plasencia María Jose Rodríguez , de Vitoria

, de Vitoria Cecilia Cruz , de Tenerife

, de Tenerife Puerto García, de Salamanca

Jesús Gómez. «Conversaciones verdaderamente profundas»

Hoy hemos vivido un día muy intenso de compartir vida y experiencias. Ya se notaban las ganas y alegría de los congresistas en la celebración de la Eucaristía.

En los grupos, mañana y tarde, se han desarrollado diálogos muy interesantes y conversaciones verdaderamente profundas, a pesar de lo tasado del tiempo, sobre el laicado español.

Además nos ha permitido conocer la realidad de nuestra Iglesia española, incluso conociendo realidades y grupos que o bien no conocíamos en profundidad o bien desconocíamos.

Como cosa a mejorar, la acústica de las salas dificultaba ligeramente el diálogo fluido. Una gran acontecimiento para los laicos de España lo que estamos viviendo.

Maria José Rodríguez. «Propuestas que funcionan, dan qué pensar»

Este segundo día era el que despertaba más ilusión. Conocer experiencias y el trabajo en grupos. Y creo que a pesar de las dificultades por el ruido, que dificultaba la escucha, la cosa ha ido muy bien. A mí, tanto las ponencias introductorias como los itinerarios en los que he participado, «Presencia pública» y «Acompañamiento», me han parecido muy sugerentes. Y no solo a mí, pues se ha hecho referencia a ellos en el trabajo final en grupos:sanar personas, cuidar vínculos y tender puentes, vivir en modo acompañamiento, acompañar y no abandonar…

Las experiencias y testimonios también acertados. Dando qué pensar, sobre propuestas que funcionan, sobre si ¿son exportables a otros sitios?, ¿son demasiado específicas? bueno, igual esto mismo no, pero a nivel parroquial ¿qué? o ¿a nivel personal?

Y de ahí han salido las propuestas-respuestas en cada grupo de cada línea. Del diálogo. De las dudas.

Muy constructivo. Esperemos que con reflejo a futuro. Cruzamos los dedos. Y confiamos en el Espíritu.

Y a descansar.

Cecilia Cruz. «La diversidad nos enriquece»

De la vigilia me han llegado los testimonios, especialmente el del compromiso político por su claridad sobre la importancia de la presencia nuestra presencia en la política, es eminentemente necesario y el de la chica que acabó su testimonio con una canción (perdón, no recuerdo su nombre) me pareció muy sentido, transmitió desde el corazón.

Ya hoy por la mañana, la ponencia de Agustín Domingo Moratalla en el itinerario de compromiso en la vida pública me pareció concreto y acertado. Me quedo con la frase «los católicos somos las manos y el corazón de la sociedad pero no debemos dejar de lado la cabeza», darnos cuenta del papel que nos toca tener en la sociedad hoy.

La experiencia de la mañana en la que participé fue la del cuidado del planeta. Me he sentido muy en sintonía con lo que se compartió. De «Enlázate por la Justicia» pondría en valor el esfuerzo del trabajo coordinados entre las diferentes realidades eclesiales. Y de la experiencia de la archidiócesis de Madrid, con la Comisión Diocesana de Ecología Integral me he quedado con la propuesta de que el ideal es conseguir una transformación pastoral que tenga como eje transversal la ecología integral, pero que no dejemos de dar pasos, por muy pequeños que sean, aunque nos parezca lejano el objetivo.

Por la tarde, la ponencia de Gabino Uríbarri SJ, en el itinerario de procesos formativos. Ha dejado claro que no sólo debemos formarnos para crecer y profundizar en nuestra fe, también hay que «emitir», transmitir, nos formamos para la misión no sólo para el crecimiento personal.

La experiencia IFCA (Itinerarios de Formación Católica para Adultos) fue interesante, puede ser un punto de referencia para que a nivel de Iglesia española tenga un marco de referencia común y que además permite que luego podamos adaptarla a nuestras realidades concretas.

Y, en general de todo el día destacaría los dos espacios de compartir las reflexiones del Instrumentum laboris, ha sido muy enriquecedor compartir opiniones y experiencias, ser conscientes de la diversidad que tanto nos enriquece y poder poner en valor todo lo que ya estamos haciendo y reconocernos en camino.

Puerto García. «Una palabra nueva»



Llegábamos esta mañana a la Eucaristía y en la canción de entrada nos soñábamos piedras vivas.

«PIEDRAS VIVAS:

Para ser camino camino para otros

desgastadas de la lluvia y el sol

rotas por el hielo en la intemperie

suaves acariciadas en el desierto».

El Evangelio, la palabra Panes y peces. «¿Qué tienen?, tienen hambre, ¿cuántos panes y peces tienes?». Sé que tengo un don y he decidido usarlo para evangelizar, han puesto en mis manos un talento. Entiendo que cada uno tenemos una gracia, un talento, un don y también entiendo una palabra nueva:

MULTIIMPLICACIÓN

Y que sea multiimplicación se concierta en lugares de encuentro, de cuna para acoger el amor más grande un amor que no se vende; un lugar de encuentro al que ayude a abrir puertas de nuestro templo y nuestro corazón, que ayude a construir al otro «a fuego lento», caminando al lado y en libertad.