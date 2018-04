Día Internacional contra el Acoso Escolar: Todos somos Raros

TODOS SOMOS RAROS, también en inglés

Con motivo del Día Internacional contra el Acoso Escolar, el proyecto de prevención del bullying Todos Somos Raros presenta WE ARE ALL KIND OF WEIRD, versión en inglés del cuento infantil que ya se ha hecho famoso entre los más pequeños.

Madrid, 2 de mayo de 2018.

Con motivo del Día Internacional contra el acoso escolar, que se conmemora cada año el 2 de mayo, el proyecto TODOS SOMOS RAROS da a conocer la reciente publicación de WE ARE ALL KIND OF WEIRD, versión en lengua inglesa del cuento infantil que ya se ha hecho famoso entre los más pequeños por su original y natural forma de abordar la importancia y el valor de la diversidad en cualquiera de sus manifestaciones.

Este cuento ilustrado, destinado al público infantil, ya ha demostrado ser un gran aliado a la hora de trabajar el respeto y el aprecio por las diferencias, el compañerismo, la confianza y el trato amable, y contribuir así a prevenir el acoso escolar desde edad temprana. Ahora, y por demanda popular, los más pequeños podrán disfrutarlo también en inglés.

El año 2017 se saldó con otros 1.475 casos graves de acoso escolar en nuestro país, lo que supone un aumento en torno al 20 por ciento con respecto al año anterior. Inés Vázquez y Eugenia Saddakni, creadoras de esta iniciativa, reflexionan sobre el desafío enorme que a nivel social supone luchar contra esta problemática y la inversión de esfuerzos que implica trabajar desde todos los ámbitos, educativos, sociales, familiares, para dar una respuesta conjunta a un problema que nos afecta a todos.

La publicación se enmarca en la amplia oferta de herramientas educativas, materiales didácticos y formación para familias que ofrece el proyecto TODOS SOMOS RAROS, todas ellas con un marcado perfil participativo. Desde sus inicios, a mediados de 2016, más 1.500 niños y niñas de entre 4 y 12 años de los más diversos lugares de España, han participado también en las inspiradoras actividades que el proyecto desarrolla a través de sus talleres.

TODOS SOMOS RAROS quiere despertar en los niños su potencial único y diferenciador, haciendo del desarrollo de sus propias cualidades, y no de la desvalorización de otros, el motor de su autoestima, de su educación en un sentido amplio, y de su felicidad.

En definitiva, una herramienta enfocada en destacar las diferencias como elementos enriquecedores que nos hacen seres irrepetibles. Porque, sí, finalmente, todos somos raros, pero todos somos únicos y maravillosos, si realmente creemos que podemos serlo.

TODOS SOMOS RAROS es una iniciativa de:

INÉS VÁZQUEZ

Gestora cultural, comunicadora, escritora y traductora. Fundadora de LAREIRA POP, iniciativa cultural independiente, directora del Festival Internacional de Cine Carlos Velo y creadora del taller creativo RebelArte tiene, además, amplia experiencia en el ámbito educativo y en el tercer sector. Mente inquieta generadora de ideas y apasionada del universo infantil es, además, reciente mamá.

EUGENIA SADDAKNI

Ilustradora y diseñadora gráfica. Ha trabajado para importantes publicaciones y marcas comerciales en ciudades como Buenos Aires, NYC, Portland, Singapur, Barcelona y actualmente Madrid. Apasionada de la ilustración infantil y del potencial de los niños es, además, mamá todoterreno.

Inés Vázquez & Eugenia Saddakni

Todos Somos Raros

www.todossomosraros.net

info@todossomosraros.net

