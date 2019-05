En la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas, que se celebra el 12 de mayo, la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades de la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), la Conferencia Española de Institutos Seculares (CEDIS), que se une por primer año, y Obras Misionales Pontificias (OMP) lanzan una campaña conjunta para visibilizar la llamada vocacional y sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de colaborar con la oración y la aportación económica con todas las vocaciones del mundo.

“Di sí al sueño de Dios”

Bajo el lema “Di sí al sueño de Dios”, las cuatro instituciones quieren mostrar que Dios sigue llamando a los jóvenes. Para decir Sí hay que escuchar la llamada, por eso, el papa Francisco, en su mensaje para esta Jornada, se dirige a los jóvenes para “deciros: no seáis sordos a la llamada del Señor. Si él os llama por este camino no recojáis los remos en la barca y confiad en él. No os dejéis contagiar por el miedo, que nos paraliza ante las altas cumbres que el Señor nos propone. Recordad siempre que, a los que dejan las redes y la barca para seguir al Señor, él les promete la alegría de una vida nueva, que llena el corazón y anima el camino”.

Objetivos de la campaña y materiales

Los objetivos de esta campaña son por un lado, que los jóvenes entiendan la llamada vocacional como algo que puede suceder en su vida, y la vocación como un camino de vida válido. Por otro, que la comunidad cristiana y la sociedad en general promuevan estas vocaciones con la oración y el acompañamiento, y finalmente de colaborar económicamente en la formación de las vocaciones que surjan en países de misión.

La campaña consta de un vídeo y un cartel que presenta la vocación como una llamada que viene de Dios y que pide a los jóvenes ser valientes para decir SÍ. Con estos materiales se invita a rezar por las vocaciones y a colaborar económicamente con las Vocaciones Nativas.

También se ofrecen una estampa oracional; una carpeta con oraciones matutinas para los colegios -para que cada día de la semana recen por las vocaciones-; unas Catequesis para niños, jóvenes y adultos; y un subsidio litúrgico para las vigilias de oración.

12 de mayo: Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones…

El IV domingo de Pascua, conocido como el domingo del “Buen Pastor”, la Iglesia española celebra dos jornadas vocacionales.

Por un lado, se celebra la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. De carácter mundial, en España la llevan adelante la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades de la CEE, CONFER y CEDIS. Esta Jornada busca mover la llamada vocacional entre los jóvenes, y la oración de toda la Iglesia para el nacimiento de nuevas vocaciones y la consolidación de las ya existentes. Se trata de vocaciones de especial consagración, a la vida sacerdotal y la vida religiosa.

En cuanto a los datos que ofrece la CEE, la Iglesia española cuenta con 18.164 sacerdotes diocesanos y 53.918 religiosos. También hay que destacar los monjes y monjas de clausura que suman 9.322. Estos datos son extraídos de la última Memoria anual de Actividades de la Iglesia Católica en España año 2016.

Actualmente en los seminarios mayores en España hay 1.203 aspirantes al sacerdocio. Un 24% más de seminaristas ordenados sacerdotes. En el curso 2018-2019 han ingresado 236 nuevos seminaristas. El número de abandonos ha disminuido de 152 (2017-2018) a 123 (2018-2019), lo que supone cerca del 20% menos.

En cuanto a los datos aportados por CONFER –que engloba a todas las congregaciones e institutos religiosos de vida apostólica-, actualmente hay 407 instituciones, con 38.952 religiosos totales. De ellos 9.562 son hombres y 29.390 mujeres. Los religiosos con votos temporales suman 888, de los cuales 256 son hombres y 632 mujeres. En cuanto a los superiores Mayores (Provinciales, Superiores y Superioras Generales) adscritos a la CONFER constan: 136 Superiores Generales; 223 provinciales y 38 abades.

Por primera vez este año se suma también a la Campaña CEDIS. Según sus datos recogidos la presencia de los Institutos Seculares en España, a enero de 2019 es de 26 institutos seculares de fundación española y 14 institutos seculares de fundación extranjera con miembros establecidos en España, elevándose el número total de miembros a 2415.

… y Jornada de Vocaciones Nativas

Por otro lado, el mismo día se celebra en España la Jornada de Vocaciones Nativas, que son aquellas vocaciones que surgen en los Territorios de Misión y que muchas veces tienen serias dificultades económicas para seguir adelante. Han recibido el Evangelio de los misioneros, y son el signo de que éste ha arraigado en la cultura, y se convierten en el futuro de las Iglesias locales. En los últimos treinta años su presencia se ha duplicado.

Por ello, la Obra Pontificia de San Pedro Apóstol (una de las cuatro Obras Misionales Pontificias) se encarga de recoger las ayudas en todo el mundo, para sostener económicamente a estas vocaciones. El año pasado, en todo el mundo se enviaron 21.512.405 euros. España aportó el 9,68% del Fondo Universal de Solidaridad. En 2018 se enviaron 1.907.162,34 euros que beneficiaron a 5.450 vocaciones de las misiones y 255 formadores.

#SíalSueñodeDios

#Vocaciones2019