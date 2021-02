Desde Venezuela hasta España: una historia de superación y esperanza compartida

A pesar de su juventud, Juan Andrés Herrera, natural de Venezuela, ha tenido que reinventarse una y otra vez ante los envites de la vida. Posee dos títulos universitarios y montó su propio negocio. Sin embargo, la crisis perenne que azota al país hispanoamericano le forzó a tener que salir de su casa y buscar dónde poder tener una vida mejor. Cuando parecía que podía instalarse en España con algo más de seguridad, se ha encontrado con la precarización, la economía sumergida y después la pandemia.

Desde el arzobispado de Oviedo nos informan sobre la historia de Herrera, que actualmente se encuentra en Asturias desde hace no mucho tiempo, con un hermano y una hermana. Ha trabajado en la hostelería y al poco tiempo se quedó sin empleo. Gracias a la Cáritas de su parroquia recibieron ayuda para alimentos, y fueron ellos, los voluntarios, los que le hablaron del proyecto de la Bioescuela de Valliniello, en Avilés. Juan Andrés había estudiado Ingeniería Agrónoma y Tecnología de los Alimentos en Venezuela, así que al estar parado y no poder trabajar mientras no termine de regularizar su situación, decidió vincularse a ellos.

Desde junio del año pasado es voluntario, y reconoce que ha hecho de todo. Desde dar clases, manejar maquinaria, labores de todo tipo dentro de la finca. Es un ámbito donde se encuentra a gusto, es su campo, su especialidad, y a lo que le gustaría poder dedicarse en cuanto consiga un permiso de trabajo. «Quisiera tener libertad económica –reconoce–. Creo que nos pasa a todos los migrantes, siempre estamos condicionados por lo económico». Y ya de paso «trabajar en lo que me gusta. Si algo aprendí durante esta pandemia es que hay que intentar dedicarse a lo que a uno le apasiona, porque si trabajas amargado, no eres feliz».