Desde el hospital, el obispo Carlassare habla de perdón tras sufrir un atentado en Sudán del Sur

Desde el hospital de Nairobi (Kenia), donde lo operaron por segunda vez, el obispo electo de Rumbek, Christian Carlassare, habla de reconciliación y amor: «No puedo condenar a mis agresores: son jóvenes que no tenían nada contra mí». El misionero comboniano italiano, herido en las piernas en su casa de Sudán del Sur, acaba de ser entrevistado por Vatican News, y recuerda el atentado sufrido: «No dejaré de perseguir el sueño de un país pacificado: es el deseo de toda la Iglesia». «¿Los perdono? Ciertamente. Y lo hago con todo mi corazón», dice desde su cama del hospital, asegurando que puede perdonarles y que lo hace en nombre de todo el pueblo de Rumbek que, cuando le dispararon, estaba fuera del hospital de la ciudad y del aeropuerto, diciéndole: «Padre, no nos abandones, padre vuelve».

En sus palabras indica que es difícil saber la razón del atentado, descarta el robo pero también el asesinato: «Si hubieran querido matarme, lo habrían hecho muy fácilmente. Creo que es un acto de intimidación, una advertencia». Además, el obispo que ha apostado siempre por el diálogo y la reconciliación en el país, reconoce que el sueño de la paz es de toda la Iglesia porque «es el mensaje del Evangelio» y no no puede cambiar ante los obstáculos y las dificultades. «La situación de cruz que vivimos nos obliga, en efecto, a ser aún más fieles al mensaje del Evangelio, sabiendo también que el precio puede ser pagado», asegura.

The Episcopal Church of South Sudan was sad to learn of the shooting of the Catholic Bishop-elect of Rumbek Diocese. As people of God we are called to live in peace with each other and those around us, "If one member suffers, all suffer together" (I Cor 12:26).

— The Episcopal Church of South Sudan (@ECSouthSudan) April 28, 2021