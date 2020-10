Delegada de Ecumenismo de Getafe: «Fratelli Tutti me invita a buscar al prójimo sin fronteras»

El Foro Abraham para el diálogo interreligioso e intercultural organizó el pasado 26 de octubre un webinar sobre «La Fraternidad Universal. Reflexiones desde el prisma del cristianismo, el judaísmo y el islam», en el que participó María Jesús Hernando, teóloga y delegada episcopal de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de la diócesis de Getafe. Hernando compartió su experiencia en Corea como misionera, y cómo, después, a su vuelta en España, se dedicó a la enseñanza de los jóvenes y a colaborar con un hospital psiquiátrico donde hace voluntariado y anima a sus estudiantes a hacerlo también. Citó la primera Carta de Juan: «Quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve», y se refirió a la oración y a la ayuda económica a ONGs como forma de multiplicar sus manos y facilitar que otros lleguen donde ella no puede estar.

Según la diócesis, en este evento, inspirado en la llamada del Papa Francisco a «hacer renacer en todos un deseo mundial de hermandad», intervinieron también el sacerdote católico y secretario general de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea (COMECE), Manuel Barrios; el imán y teólogo Abdelaziz Hammaoui, y el rabino y director del Centro de la Comunidad Judía Europea (EJCC), quienes explicaron cómo las escrituras sagradas en cada una de las religiones aborda el trato con el prójimo.

Además dos miembros laicos del Foro Abraham, Marcel Israel, judío sefardí y miembro de las Comunidades Judías de Madrid y de Sofía (Bulgaria) y Saif El Islam Benabdenour, doctor en Filología y traductor, compartieron su experiencia personal de la fraternidad inspirados por la fe.

Entre los asistentes también estuvo el vicario episcopal para la Evangelización y la Transmisión de la Fe en la diócesis de Getafe, el sacerdote Jesús Úbeda.