Dejémonos contagiar por la confianza, la solidaridad, la esperanza, la responsabilidad y el amor, ¡no por el virus!

disminuiremos en nada la vivencia de lo esencial. Ya lo experimentamos la pasada Semana Santa y Pascua, y lo experimentamos en la cotidianidad.

3. Las celebraciones navideñas, vividas en lo que es esencial, el nacimiento de Jesús

Según las últimas resoluciones, debemos tener en cuenta el número propuesto de personas en los encuentros sociales y familiares, exceptuado el caso de las personas convivientes, a las que no se aplica esta recomendación. El aforo máximo de los lugares de culto sigue siendo del 30%. Siguen vigentes todas las anteriores normas relativas a llevar siempre la mascarilla, el lavado de manos, la distancia y las que ya indicamos sobre les medidas cautelares en las celebraciones litúrgicas, especialmente en la Eucaristía, como recibir la comunión en la mano y respetar las medidas higiénicas. Hay que tener igualmente en cuenta las restricciones nocturnas de circulación para vigilias de oración o celebraciones afectadas por la franja horaria que se haya decretado.

Estas últimas indicaciones afectarían ciertos horarios acostumbrados para los Maitines o la celebración de la Misa de la noche de Navidad o alguna otra. Es aconsejable que dichas celebraciones se hagan, aunque se adelanten unas horas para no verse afectadas por la restricción horaria. Debido al aforamiento limitado y a que los asientos a ocupar son contados para toda la celebración, se ruega que no se entre y salga de la iglesia en cualquier momento (como, p.e., pasa en algunos lugares después del canto de la Sibila). Si alguien lo hiciera, piense que sería un gesto de poca solidaridad, ya que quedarían asientos vacíos, que, por razón del aforamiento restringido al 30%, no podrían ocuparse por alguien que hubiera deseado entrar y permanecer.

En la Catedral, la celebración de la noche de Navidad –a las 19:00– se retransmitirá en directo por streaming, y por IB3TV a las 23:00 en diferido.

En el Santuario de la Virgen de Lluc, la misma celebración será a las 18:00 y será retransmitida por streaming y por Canal 4 TV en directo. Desde la Diócesis y mientras sea posible se recomienda la participación presencial en las celebraciones, a excepción de aquellas personas que, por razón de edad, enfermedad u otro impedimento físico, están dispensadas. La intención es seguir con los horarios normales establecidos en cada lugar y facilitar la participación de todos.

4. Fiestas de l’Estendard, san Antonio y san Sebastián

También de cara al último día de diciembre y al mes de enero, la Iglesia de Mallorca, como lo hacemos cada año, convocamos a la celebración de la Eucaristía del día 31 de diciembre, fiesta de l’Estendard, en la cual –dada la significación de la Jornada– invitamos a orar especialmente por nuestro pueblo mallorquín y por los que nos gobiernan. El papa Francisco nos insiste para que todos asumamos nuestra responsabilidad en la creación de un pueblo de hermanos como fraternidad abierta, haciendo lo posible para llegar a la amistad social y a la caridad política, que supone haber desarrollado un sentido social que supere toda mentalidad individualista. «Cada uno es plenamente persona cuando pertenece a un pueblo, y al mismo tiempo no hay verdadero pueblo sin respeto al rostro de cada persona. Pueblo y persona son términos correlativos» (cf. FT 182).

De la misma forma, en todas las celebraciones litúrgicas de la fiesta de San Antonio, Abad, tan arraigadas en nuestra tierra y que constituyen el origen de tantas fiestas populares, es importante que los actos litúrgicos de oración y la Eucaristía se celebren, aunque sea observando la normativa de aforamiento y medidas sanitarias. Os invito a que