Declaran “héroe absoluto” al cura que salvó al Santísimo y la Corona de Espinas del fuego de Notre Dame

Jean-Marc Fournier sobrevivió una emboscada en Afganistán y socorrió a los heridos de la masacre de la sala Bataclan

“Fue directamente a por las reliquias y se aseguró de ponerlas a salvo. Se ocupa de la vida y la muerte todos los días, y no muestra miedo”

16-4-2019 Cameron Doody. Fuente: Religión Digital

Sobrevivió la guerra en Afganistán y socorró a los heridos en el ataque terrorista en la sala Bataclan en 2015. Ahora, el sacerdote Jean-Marc Fournier ha vuelto a coronarse como héroe nacional de Francia después de salvar al Santísimo y la Corona de Espinas de Jesucristo del incendio en la Catedral de Notre-Dame.

Etienne Loraillere, editor de la cadena de televisión católica KTO de Francia, afirmó que Fournier “entró con los bomberos en la Catedral de Notre-Dame para salvar a la Corona de Espinas y el Santísimo Sacramento”.

“El padre Fournier es un héroe absoluto”, dijo un miembro de los cuerpos de emergencia. “No mostró ningún temor en absoluto. Fue directamente a por las reliquias y se aseguró de ponerlas a salvo. Se ocupa de la vida y la muerte todos los días, y no muestra miedo”.

Y es que no es la primera vez que el cura Fournier, actualmente capellán de los bomberos de París, ha servido a los compatriotas en una tragedia nacional. Después de que terroristas del Estado Islámico asesinaran a 89 personas con armas y explosivos, el sacerdote entró en la sala Bataclan de París el 13 de noviembre de 2015 para rezar por los muertos y consolar a los heridos y a los que habían perdido seres queridos.

“Di la absolución colectiva, tal y como me autoriza la Iglesia católica”, declaró el cura en aquel momento.

El padre Fournier, de unos 50 años de edad, empezó su ministerio en Alemania, luego para trasladarse al departamento de Sarthe, en Francia. Se alistó en la diócesis castrense en 2004, y pasó siete años trabajando con el ejército en todo el mundo. En Afganistán sobrevivió una encerrona en la que murieron diez soldados.

Según la tradición, la Corona de Espinas, llevada por Jesucristo en su crucifixión, fue llevado a París en 1238 por el Rey Luis IX. La reliquia, una de las tres principales joyas de Notre Dame -junto con una parte de la cruz de Cristo y un clavo- se guarda en una caja dorada en el tesoro de la catedral, desde donde se saca periódicamente para la veneración de los fieles.

