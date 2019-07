Matteo Bruni: el Papa Francisco, un pontificado relatado por sus gestos

Declaraciones de Matteo Bruni, nuevo portavoz de la Santa Sede

En su entrevista a Vatican News, Matteo Bruni, el nuevo director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, expresa su gratitud al Santo Padre por su nombramiento

Roberto Piermarini – Cuidad del Vaticano, 18-7-2019

El nuevo director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, ha trabajado en esta misma estructura durante los últimos diez años, coordinando las operaciones mediáticas y ocupándose de la relación con los periodistas de todo el mundo. Ha trabajado codo con codo con los directores que se han sucedido en estos años, especialmente en la planificación de la presencia de la prensa durante los viajes apostólicos del Santo Padre al extranjero y en los diversos acontecimientos en el Vaticano y en Italia.

Matteo Bruni, hoy empleado del Dicasterio de la Comunicación, es nombrado al frente de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, ¿qué significa esta elección?

– El nombramiento es sin duda un honor para mí. Me gusta leerlo como un signo de estima no sólo por mi persona, sino también por la historia de la que provengo y por el trabajo realizado con los colegas de la Oficina de Prensa de la Santa Sede. Agradezco la confianza del Santo Padre y del Prefecto, Paolo Ruffini, que me apoya con la cercanía del Dicasterio. Obviamente, también se trata de una elección que valora los recursos internos. La Oficina de Prensa no es una estructura grande, sino compleja, con una variedad de funciones articuladas y no todas inmediatamente evidentes, ni siquiera para quienes la frecuentan asiduamente: creo que conocerla desde dentro puede ser útil para una realización más profunda de la reforma del propio Dicasterio.

Durante varios años usted se ha ocupado de cuestiones más operativas, ¿cómo ve este nuevo papel?

– En los últimos años, en mi vida profesional, la relación con los medios de comunicación siempre ha sido más bien intensa. Aunque entre bastidores, he tratado de asegurar que mi trabajo contribuyera a la correcta información, tratando de transmitir algunos de los temas principales del pontificado. En este sentido interpreto el nuevo cargo en continuidad con el anterior: un comunicador al servicio del Santo Padre y de la Santa Sede, que pone a disposición su formación humana y profesional. Aquí entran en juego muchos factores: la experiencia profesional, pero también la de padre y marido. Me acompaña el apoyo de mi esposa y el cariño de mi hija. Pero también diría el compromiso con los pobres en las afueras de Roma y en el mundo, que he vivido con la Comunidad de San Egidio desde que era un joven estudiante de bachillerato. Hoy se me pide que dé un paso más y, aceptando hacerlo, no puedo sino seguir trabajando, al servicio del Papa y de la Santa Sede, con mi sensibilidad, que sigue siendo la de una Iglesia de todos, especialmente de los pobres.

Usted conoce a muchos de los periodistas acreditados en la Sala de Prensa. A algunos de ellos los ha ayudado a entrar en este mundo. ¿Crees que ahora cambiarán las relaciones?

– Desde que el Padre Federico Lombardi me llamó a formar parte de la Oficina de Prensa – y le estoy agradecido por lo que pude aprender bajo su dirección – ha habido un intercambio útil, incluso amistoso, con muchos trabajadores de la información. En los últimos años, bajo la dirección de Greg Burke y Paloma García Ovejero – a quienes agradezco el trabajo realizado conjuntamente – he seguido acompañando el trabajo de muchos periodistas desde su llegada a Roma o desde sus primeros pasos en el acercamiento a la realidad de la Santa Sede, ayudándolos a orientarse. Soy consciente de que ahora comienza un tipo diferente de compromiso y espero que la confianza mutua se mantenga sin cambios.

¿Qué necesita hoy el mundo de la información, desde su punto de vista?

– En la realidad en la que me encuentro, una comunicación oficial clara, transparente de los acontecimientos, que contribuye a la lectura de la complejidad del mundo en el que vivimos. Pienso en una comunicación que enriquezca nuestra comprensión del contexto en el que tienen lugar los acontecimientos. El pontificado del Papa Francisco ya se cuenta a través de sus gestos, de sus palabras, de sus elecciones, pero el significado histórico de algunos acontecimientos se comprende a veces mejor en una perspectiva más amplia. En este sentido, me gustaría contribuir a fin de que la Oficina de Prensa sea cada vez más un punto de referencia para los periodistas que informan sobre Papa y la Santa Sede a todo el mundo. Y doy las gracias a quien me ha precedido en este esfuerzo, a mi colega y amigo Alessandro Gisotti, que en estos seis meses se ha puesto generosamente a trabajar, con su disponibilidad, profesionalidad y una gran sensibilidad humana. También me gustaría que mi servicio encaje en este surco, junto con todos los que estarán conmigo y con todos mis colegas de la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

