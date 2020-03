Decálogo para vivir desde la fe estos momentos difíciles

El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, ha elaborado un decálogo ante la crisis producida por el coronavirus, con el que pretende iluminar estos momentos difíciles para vivirlos desde la fe.

1. Hacer caso a todo lo que indican las autoridades sanitarias que saben más que nosotros.

2. Pedir que el Señor les conceda la fortaleza en el riesgo para cumplir su misión.

3. Cuidar a las personas mayores y vulnerables siempre, pero más en estos momentos.

4. Tener la sabiduría de no cometer imprudencias que se pueden pagar caras.

5. Quedarse en casa y no salir más que lo justo y necesario para que no se extienda el contagio.

6. En el hogar se pueden hacer muchas cosas estos días, como leer, videoconferencias, llamadas, meditar la Palabra de Dios…

7. Se puede seguir la Eucaristía por la televisión y la radio y hacer una comunión espiritual.

8. Rezar por los enfermos y sus familiares en esta tribulación.

9. Dice el hermano Rafael que toda la ciencia consiste en saber esperar con paciencia.

10. Rezar al buen Dios para que entre todos, no sobra nadie, venzamos la enfermedad que nos destruye y amenaza a todos.

Amén.