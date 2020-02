Czerny: «Querida Amazonía requerirá comprensión creativa»

El cardenal Michael Czerny, secretario especial del Sínodo para la Amazonía, ha asegurado hoy durante la presentación en el Vaticano de «Querida Amazonía», que «requerirá una comprensión creativa para que se aplique más allá de la Amazonía». Lo ha dicho refiriéndose no solo a la exhortación apostólica, sino también al documento final del Sínodo, que es mencionado al principio de «Querida Amazonía». Sobre la exhortación, Czerny ha remarcado que pertenece al «magisterio auténtico del sucesor de Pedro». Sobre el documento, se ha limitado a explicar que «tiene una autoridad moral».

Este tema ha centrado buena parte de las preguntas de los periodistas sobre el alcance normativo que pueda tener el documento sinodal. A este respecto, el cardenal Baldisseri ha subrayado que «no hay una palabra canónica de aprobación», por lo que no forma parte del magisterio. La gran mayoría de preguntas han estado motivadas por el hecho de que «Querida Amazonía» no contempla la ordenación de hombres casados. Insistido sobre el tema y preguntado sobre si esta puerta está definitivamente cerrada, Czerny ha comentado lo siguiente: «Creo que la mejor manera de comprenderlo es verlo todo en el marco de un proceso, de un viaje, de un camino. Por eso se habla de sínodo. Nosotros llegamos a un proceso y, sin embargo, quedan muchos kilómetros por recorrer. Las preguntas que plantean se trataría de interrogantes en evolución acerca de temas no solucionados por el santo padre».

En la presentación intervino el obispo español misionero David Martínez de Aguirre. Lo hizo por video desde Puerto Maldonado (Perú), lugar que el papa visitó en febrero de 2018. «La exhortación, que se complementa con el documento postsinodal, genera procesos. Anima a trascender las tensiones y a seguir buscando nuevos caminos de consenso para encontrarnos con Cristo que nos hace soñar con su Reino presente en lo social, en las culturas, en la ecología y en la Iglesia», aseguró Martínez de Aguirre.

Iglesia martirial

La mujer presente en la mesa durante la presentación del documento era la religiosa Augusta de Oliveira, Pertenece a las Siervas de María Reparadora, congregación que lleva trabajando 200 años en la Amazonía. De Oliveira destacó que la Iglesia en la Amazonía tiene una amplia historia de martirio. «Son muchos los mártires en defensa de la vida en territorio amazónico. Como consagrada y en nombre de miles de las religiosas que entregaron y siguen entregando su vida en la región amazónica, quiero agradecer la oportunidad de estar aquí para presentar este gran don que es la exhortación apostólica postsinodal «Querida Amazonía»».

Reocordó en concreto el martirio de la misionera Dorothy Stang, el 12 de febrero de 2005 en Brasil. «Representa el compromiso de muchas mujeres, hasta el punto de entregar su vida», afirmó.

Urgencia climática

La intervención del Nobel de 2007 Carlos Nobre se dirigió a respaldar lo dicho en «Querida Amazonía» sobre el medio Ambiente. «En nombre de la comunidad científica, quiero respaldar las propuestas socioecológicas de «Querida Amazonía»», expresó. Citó ejemplos como la agricultura sostenible o la búsqueda de energías no contaminantes.

Nobre destacó la necesidad de recurrir a «la sabiduría indígena» para aprender sobre el Cuidado de la Creación. «Desde hace miles de años practican una agricultura tipo mosaico que preserva la biodiversidad», explicó.