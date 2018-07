Cursos de Teología de la Vida Consagrada, del 15 al 22 de julio en Ávila

La Comisión Episcopal para la Vida Consagrada y la Cátedra de Teología de la Vida Consagrada (Universidad Eclesiástica San Dámaso) organizan dos cursos de verano que tendrán lugar en Ávila del 15 al 22 de julio. “La Vida Consagrada Confessio Trinitatis (II): Espíritu Santo” es el tema del XVIII Curso de Teología de la Vida Consagrada destinado a Junioras y Consagradas con menos de diez años de profesión perpetua. Las religiosas encargadas de la formación inicial y formación permanente son las destinatarias del XI Curso de Teología de la Vida Consagrada para formadoras en el que se abordará el tema, “Formar en la Confessio Trinitatis (II): Espíritu Santo”. Organiza: Comisión Episcopal para la Vida Consagrada

Comisión Episcopal para la Vida Consagrada Fecha: del 15 al 22 de julio

del 15 al 22 de julio Lugar: Seminario diocesano de Ávila (Av. de la Inmaculada, 9, 05005 Ávila). Curso junioras Curso formadoras

