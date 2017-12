Curso online Especialización en Derecho Matrimonial y Procesal Canónico por la Universidad de Navarra

Presentamos desde la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad de Navarra, el Programa de Especialización en Derecho Matrimonial y Procesal Canónico.

Se trata de un curso online dirigido a personas con estudios en Derecho Civil o Derecho Canónico, o bien con experiencia profesional en Tribunales Eclesiásticos o en temas relacionados con las causas matrimoniales: jueces, defensores del vínculo, notarios, cancilleres, abogados, asesores, orientadores y mediadores, psiquiatras, responsables de la pastoral familiar, instituciones u organizaciones que trabajan con la familia, etc.

Nuestro principal objetivo es transmitir un conocimiento claro y hondo –no meramente formal– del proceso contencioso, para que sea un medio eficaz en la tutela del derecho de los fieles a una resolución justa, siguiendo lo que recuerda con insistencia el Papa Francisco.

El curso se desarrollará cada año entre los meses de enero y junio. En 2018, tendrá su inicio el 15 de enero y finalizará el 17 de junio. Por tratarse de un programa enteramente online no requiere presencialidad alguna. Además, en casos particulares, existe la opción de elaborar un plan personalizado dividiendo las 6 asignaturas del Programa en dos años sucesivos.

Por lo demás, se facilitará presentar los trabajos y realizar los exámenes de desarrollo personal (no los de tipo test) hasta en cinco idiomas (castellano, portugués, inglés, francés e italiano), en función de la asignatura.

La información completa se puede encontrar en www.unav.edu/programa-online-canonico y contactando con la Secretaría (Teléfono: +34 948 425 622, extensión 802611 || Correo electrónico: secretariapedmpc@unav.es).

Juan Ignacio Bañares

Prof. Ordinario de Derecho Matrimonial Canónico

Director del Programa de Especialización en Derecho Matrimonial y Procesal Canónico

Facultad de Derecho Canónico. Universidad de Navarra

