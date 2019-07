Cupón de la ONCE de Las Edades del Hombre: «Angeli»

«Angeli» viaja por todo el país en 5,5 millones de cupones

16 de julio de 2019

‘Angeli’ viaja por todo el país en 5,5 millones de cupones – Foto: Alberto Rodrigo

La exposición lermeña de Las Edades del Hombre protagoniza el cupón de la ONCE del próximo domingo, día 21 de julio



La exposición de Las Edades del Hombre ‘Angeli’, que se celebra en Lerma hasta el 10 de noviembre, protagoniza el cupón de la ONCE del domingo, 21 de julio.

El director general de Turismo de la Junta de CyL, Javier Ramírez, el delegado territorial de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez, y el secretario general de la Fundación Las Edades del Hombre, Gonzalo Jiménez, han presentado este cupón en un acto que ha tenido lugar en la Iglesia de San Pedro en Lerma, y en el que han estado acompañados por el director de ONCE en Burgos, Jesús Blanco, y el consejero territorial ONCE, Ricardo Álvarez, así como otras autoridades locales.

‘Angeli’ se centra en la figura de los ángeles. Seres divinos que forman parte de la corte celeste, intermediarios, custodios individuales de hombres y criaturas y mensajeros del Padre. Constituyen una realidad espiritual que forma parte del Credo católico.

Visitar esta exposición, compuesta por 90 obras, supone una oportunidad única de disfrutar de una de las mejores muestras de arte sacro de España. Los escenarios de esta muestra son la Ermita de la Piedad, la Iglesia de San Pedro y el Monasterio de la Ascensión.

‘Angeli’ es la 24 edición de Las Edades del Hombre. La exposición se divide en cinco capítulos que llevan por nombre ‘¡Ángeles del Señor, bendecid al Señor!’, ‘Los ángeles le servían’, ‘Santo, santo, santo es el Señor’, ‘Ángeles y demonios’ y ‘La nueva Jerusalén’.

La ONCE, como en ediciones anteriores, colabora con Las Edades del Hombre en materia de accesibilidad a la exposición. Además, gracias a esta colaboración, se forma al personal que atiende la exposición sobre cómo tratar a las personas con discapacidad que acudan a ver ‘Angeli’. Además, se editan guías de mano en braille, sistema de lecto-escritura que se incluye también en carteles en braille. Todo, dentro del acuerdo firmado entre ONCE y la Junta de Castilla y León.

El cupón de Fin de Semana de la ONCE ofrece un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...