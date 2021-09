¿Cuáles son las cuatro cercanías del obispo?

El pasado 12 de septiembre durante el encuentro del Papa Francisco con los obispos en la clausura del 52 Congreso Eucarístico Internacional, en Budapest, el Pontífice recordó las cuatro cercanías del obispo: cercanía a Dios, cercanía entre los obispos, cercanía a los sacerdotes y cercanía al Pueblo de Dios. En realidad, estos consejos del Papa a los obispos ya los había expresado el 20 de septiembre de 2019 durante la Eucaristía celebrada en Santa Marta.

Pero el pasado domingo, mientras les hablaba de la urgencia de ser anunciadores del Evangelio, también les indicó que a los obispos lo que se les pide «no es la administración burocrática de las estructuras, que estos lo hagan otros, ni la búsqueda de privilegios y ventajas», sino que se les pide «una ardiente pasión por el Evangelio«.

Cercanía a Dios

Con corazón de hermano, Francisco preguntó: «¿Tú rezas? ¿O solo vas a recitar el breviario? ¿Tu corazón reza? ¿Te tomas tiempo para rezar? «Pero, es que estoy tan ocupado…». Pero en medio de las ocupaciones de cada día, agrega también eso: rezar.

Cercanía entre ustedes

Para Francisco, «la fraternidad episcopal, la conferencia episcopal, es una gracia». Por eso, calificó de riqueza la diversidad de pensamiento. «Busquen sumar también las diferencias a la unidad del episcopado y no el camino de las facciones. Todos hermanos. Aunque pienses distinto, eres un hermano. ¿Discutimos? Discutimos. ¿Gritamos? Gritamos. Pero como hermanos, la unidad de la Conferencia Episcopal no se toca. Esto es una gracia que tenemos que pedir. Es custodiar al Pueblo de Dios en la unidad de los obispos».

Cercanía a los sacerdotes

En tercer lugar, «el “prójimo más prójimo” del obispo es el sacerdote». El Papa confesó que le duele encontrar a sacerdotes que se lamentan porque no pueden hablar con el obispo. «Muchas veces escuché esto: “Llamé y la secretaria dijo que está muy ocupado y luego me ha dicho: “Puede ser dentro de tres semanas”. Y les dará una cita de un cuarto de hora». Para Francisco, «el sacerdote siente lejano al obispo, no lo siente padre. Les doy un consejo, de hermano: cuando ustedes vuelvan al obispado después de una misión, después de una visita a una parroquia, cansados, y vean la llamada de un sacerdote, llámenlo, el mismo día o al máximo al día siguiente, no después». «Eso significa también a los religiosos. “Eh, pero sabe, este sacerdote es difícil…”. Pero, dime, ¿qué padre no tiene un hijo difícil? Todos. Los hijos se aman como son, no como yo querría que fuesen».

Cercanía al santo Pueblo fiel de Dios

Por último, la cuarta cercanía invita a no olvidar al Pueblo, «el lugar donde el Señor los ha tomado». «”Yo te recogí de andar tras el rebaño”», no se olviden del rebaño del que los tomaron. ¿Qué recomendaba Pablo a Timoteo? “Recuerda a tu madre y a tu abuela, a tu pueblo”. El autor de la Carta a los Hebreos decía: “Acuérdate de aquellos que te han iniciado en la fe”».

Terminó el Papa pidiendo a los obispos que hagan «un examen de conciencia sobre cómo van», reconociendo que cree «que bien» pero le gusta «recalcarlas».