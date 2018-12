¿Cuál es el secreto de la belleza de María?, por el Papa Francisco en Twitter, sábado 8 de diciembre de 2018, solemnidad de la Inmaculada Concepción de María

¿Cuál es el secreto de la belleza de María, “tota pulchra”? No es la apariencia, no es algo pasajero, sino el corazón totalmente orientado a Dios.

