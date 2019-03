Crónica de Cátedra Francisco Palau y Quer

La realidad del mal: Problema y Misterio

Tema que reúne a más de 100 personas en la Universidad de la Mística

Del 15 al 17 de marzo 2019, más de 100 personas participaron de manera presencial, y otras 70 personas, en modalidad Online, en la décima edición de la Cátedra Francisco Palau, que tuvo lugar en la Universidad de la Mística. En esta décima dicha Cátedra llevó como título “La realidad del mal: Problema y Misterio”, sin duda alguna, un tema de gran interés para la vida del hombre moderno. Más de once ponentes, expertos en los campos teológico, filosófico, psicológico, antropológico, sociológico e incluso artístico, llevaron a cabo el programa de este fin de semana.

Después de la bienvenida por parte del subdirector de la Universidad de la Mística, Rómulo Cuartas Londoño, y de la carmelita misionera Pilar Munill, miembro del equipo de la Cátedra, tuvo lugar la ponencia inaugural con Juan Antonio Delgado de la Rosa. En su conferencia titulada con “El problema del mal en el siglo XIX”, el ponente partió desde el pensamiento de Russell quien planteaba que la idea de mal puede figurar entre las que forman los constituyentes más simples de nuestras ideas más complejas y por consiguiente no son susceptibles de ser analizadas o construidas a partir de otras ideas más simples. A partir de allí, Juan Antonio trató de explicar lo que entendemos por mal: podemos decir que un objeto es malo cuando por sí mismo debe no existir, y si está en nuestro poder hacer algo para que no exista, debemos hacerlo, ya que cuando algo es malo, experimentamos dolor. Todas estas caracterizaciones presuponen en realidad la idea de mal, y consiguientemente sólo son útiles como medios para suscitar las ideas apropiadas, y no como definiciones lógicas.

Por su parte, la Psiquiatra Maribel Rodríguez planteó el tema del mal desde otra perspectiva. Su ponencia llevaba como título “El misterio del mal. ¿Puede decir algo la Psiquiatría?”. Maribel subrayó que los psiquiatras son testigos del mal, pues atienden a personas con graves “heridas” psíquicas provocadas por él; por lo tanto, sería irresponsable abstenerse de una reflexión moral, y de un planteamiento ético. No obstante, el por qué existe y sucede el mal es algo que se escapa a la comprensión humana y aún más a la comprensión científica, por lo que parece pertinente hablar del misterio del mal. Según Maribel, también parece importante hacer visible lo que en Psiquiatría se ha identificado como perfiles de funcionamiento psíquico, que están relacionados con el causar un “mal” más grave y reiterado a los otros. Tal es el caso del narcisismo y de la psicopatía. Parece preciso identificar sus rasgos de comportamiento y sus dinámicas para poder protegernos más eficazmente de ellos, en un mundo en el que campan a sus anchas disfrazados de lo que quieren que veamos. Como último punto en su ponencia, Maribel, planteó algunas ideas acerca de cómo combatir el mal, desde una perspectiva psiquiátrica, que además se muestre abierta al diálogo con la dimensión espiritual.

El segundo día de la Cátedra estaba organizado con seis ponencias: tres por la mañana y dos por la tarde. La primera estuvo a cargo de Secundino Castro, que presentó el tema desde la perspectiva bíblica y precisamente desde el libro del Apocalipsis. Secundino desarrolló el tema “La victoria del bien sobre el mal en la Biblia: el Apocalipsis”. La segunda participación fue una entrevista al exorcista de la diócesis de Barcelona D. Josep Serra, quien habló sobre la práctica del exorcismo en la Iglesia. La entrevista estuvo a cargo de Mercedes Checa. Una tercera conferencia tuvo lugar durante la mañana, a cargo de la carmelita misionera María José Mariño. La ponente, desde la línea espiritual y experiencial del padre Francisco Palau, expuso el tema “Claves de la lucha contra el mal en el Padre Palau”.

La tarde del sábado, la primera exposición estuvo a cargo de José Manuel Aparicio, quien en su ponencia “Experiencia y expresiones del mal en la sociedad actual” hizo una relectura profunda con claves teológicas de las diferentes realidades existentes en la sociedad de hoy, donde de manera directa o indirecta emerge la realidad del mal. La última ponencia del sábado estuvo dedicada al mundo del cine. Por medio de escenas película, Juan Carlos García Domene presentó el tema “La incidencia del mal en la juventud actual”.

El último día de la cátedra se abrió con un tema tomado de los escritos de Francisco Palau “El artículo el Exorcistado del Beato Palau” y que fue expuesto por la carmelita misionera teresiana Josefa Pastor. A continuación, se hizo la presentación de libro “La Iglesia a través de los símbolos. “Una propuesta de eclesiología mística”, de Dolores Jara, directora de la Cátedra, para proseguir con la clausura del evento.

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...