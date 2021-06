Cardenal Omella: «Los padres tienen la gran responsabilidad de la educación de sus hijos»

«Los padres tienen la gran labor y responsabilidad en la crianza y educación de sus hijos». Con estas palabras, el cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, ha querido rendir un homenaje a los padres en la jornada en la que se celebra el Día Mundial de los Padres y Madres.

A través de Twitter, el cardenal ha querido expresar esa responsabilidad de los padres en la educación de los hijos que, además, «son y serán el futuro de la humanidad».

Hoy, Día Mundial de las Madres y de los Padres, quiero hacer un homenaje a la gran labor y responsabilidad que tienen los padres en la crianza y educación de sus hijos que, además, son y serán el futuro de la humanidad. Rezo por ellos.

Desde 1980, la atención que la comunidad internacional presta a la importancia de la familia ha crecido. La Asamblea General ha adoptado varias resoluciones y ha proclamado el Año Internacional de la Familia y el Día Internacional de las Familias.

Destacando el papel crítico de los padres en la educación de los niños, el Día Mundial de las Madres y los Padres reconoce también que la familia tiene la responsabilidad principal en la alimentación y en la protección de los niños. Para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, los niños deben crecer en un ambiente familiar y en una atmósfera de felicidad, amor y comprensión.

La Asamblea General de la ONU, en su resolución A/RES/66/292 declaró el 1 de junio Día Mundial de las Madres y de los Padres, queriendo así reconocer su labor y honrar su trabajo en todo el mundo.

Manifestar «afecto y cuidado»

En esa misma línea, el Papa Francisco explicó en una de sus catequesis sobre los Mandamientos la importancia del cuarto: «Honra a tu padre y a tu madre, […] para que se prolonguen tus días y seas feliz en el país que Dios te da».

Honrar significa reconocer y dar importancia a los padres a través de acciones concretas, «que manifiestan afecto y cuidado», explicó el Pontífice.

Además, honrar a los padres, no solo habla de la bondad de los padres, sino de un acto de los hijos, independientemente de los méritos de los padres, y dice que, «aunque no todos los padres sean buenos y no todas las infancias sean serenas, todos los hijos pueden ser felices, porque el logro de una vida plena y feliz depende de la justa gratitud a quienes nos han traído al mundo». «Los animo a reavivar en ustedes la gracia del bautismo que nos hace renacer de lo alto y ser hijos de Dios. Con esta consciencia, los invito a mostrar su cariño a sus padres, a través de signos concretos de ternura y afecto, y también con la oración».

Año «Familia Amoris Laetitia»

El 19 de marzo de 2021 comienza el Año «Familia Amoris Laetitia». El mismo día en que la Iglesia celebra el 5º aniversario de la publicación de la exhortación apostólica Amoris Laetitia, un texto que el papa Francisco dedica a la belleza y la alegría del amor familiar. Este año dedicado especialmente a la familia concluirá el 26 de junio de 2022, en el X Encuentro Mundial de las Familias en Roma con el Santo Padre.

El Santo Padre, en su mensaje a los participantes en la conferencia online «nuestro amor diario» para la apertura del Año «Familia Amoris Laetitia», ha querido destacar la necesidad de apoyar a la familia en esta época de pandemia, «entre tantos malestares psicológicos, económicos y de salud, todo esto se ha hecho evidente: los lazos familiares han sido y siguen siendo severamente probados, pero al mismo tiempo siguen siendo el punto de referencia más fuerte, el apoyo más fuerte».

«¡Apoyemos, pues, a la familia! Defendámoslo de lo que compromete su belleza». Abordemos este misterio del amor con asombro, discreción y ternura. Y comprometámonos a salvaguardar sus preciosos y delicados vínculos: hijos, padres, abuelos… Estos vínculos son necesarios para vivir y vivir bien, para hacer más fraterna la humanidad”.