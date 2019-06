Corpus Christi: Jesús se ha hecho pan partido para nosotros…, por el Papa Francisco en Twitter, jueves solemnidad de Corpus Christi, 20 de junio de 2019

Jesús se ha hecho pan partido para nosotros, y nos pide que nos demos a los demás, que no vivamos más para nosotros mismos, sino los unos para los otros. # CorpusDomini

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...