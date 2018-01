Corpiño celebró el Jubileo de los matrimonios

El Corpiño despidió este domingo al 2017 con un día repleto de eventos A las 12:00 de la mañana arrancaba el Jubileo de los matrimonios, que a pesar de las inclemencias del tiempo, reunió a un gran número de matrimonios, los cuales renovaron su compromiso en un emotivo acto; al finalizar cada pareja recibió un detalle. Si bien, es cierto, que el tiempo fue el causante de tener que cancelar el “Camiño dos pastorciños”. Después de la eucaristía de las 12:00 h, tuvo lugar la actuación de los niños que asisten al catecismo en el Santuario, guiados y ensayados por el director del coro del Corpiño, los cuales cantaron villancicos populares. Puso el broche final del año en el Corpiño, el Rvdo. Don Rodrigo Rúa Iglesias, Delegado Episcopal de Pastoral Familiar, exponiendo la ponencia-catequesis “María, maestra de la familia” en la Eucaristía que presidió a las 18:00 h. El próximo acto tendrá lugar el miércoles, 17 de enero, a las 18:00 h, día de San Antonio Abad, en el que se bendecirán a los animales en el atrio del Santuario al finalizar la Eucaristía. El próximo Jubileo, será el domingo, 21 de enero, a las 12:00 h, en esta ocasión se dedicará a las personas que se dedican a la protección animal y de la naturaleza. La programación del Jubileo, si el tiempo lo permite, será como en los anteriores Jubileos: • A las 11:00 h, Salida hacia la Iglesia Parroquial de San Pedro de Losón para realizar desde allí hasta el Santuario el “Camiño dos pastorciños”, los que lo deseen (1km de distancia) • A las 11:35 h, coincidiendo con la llegada de los peregrinos que realizan el “Camiño dos pastorciños”, el Rector del Santuario impartirá la Bendición a todos los Peregrinos y devotos en la “Carballeira del Santuario” • A las 11:40 h, comienzo de la Peregrinación hacia la Puerta Santa (100 m) • A las 11:50 h, llegada a la Puerta Santa y entrada al Santuario. • A las 12:00 h, Eucaristía por todas las personas que se dedican a la protección animal y de la naturaleza. Al terminar se impartirá la bendición a todos los presentes. Una vez finalizada la Eucaristía se bendecirá a los animales en el atrio del Santuario. Atentamente. José Criado Sánchez Rector del Santuario de O Corpiño

