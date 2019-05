Coria-Cáceres: IX Encuentro Nacional de Iconografía

El Encuentro Nacional de Iconografía que alcanza su novena edición tras su puesta en marcha en 2011, siempre bajo el lema “La Belleza que salva”, es una iniciativa pionera en España, promovida por D. Francisco Cerro y organizada por la Delegación de Relaciones Interconfesionales de la Diócesis de Coria-Cáceres, con el fin de acercar a los participantes a la espiritualidad de los Iconos, tan relevante en la Iglesia oriental. Se celebrará del 10 al 12 de Mayo en Cáceres y Montánchez.

Para Francisco Cerro, obispo de Coria-Cáceres, este encuentro es “único en España” y cuenta con “gran repercusión” un deseo de la diócesis, a través de la delegación de relaciones interconfesionales, de “dar a conocer el mensaje de Jesucristo ya que a través de los Iconos se refleja su belleza. Un iconógrafo siempre escribe la imagen de Cristo, la Virgen, la Trinidad o los santos. Sería como nuestras catequesis explicadas, para ellos son catequesis plasmadas, así explican la fe y los pasajes más importantes evangélicos a través de los iconos”.

La elección del tema de esta IX edición de los Encuentros viene motivada según ha matizado el prelado por el deseo de profundizar, desde la perspectiva iconográfica, en el llamamiento a la santidad en el surco de la Exhortación del Papa Francisco, Gaudete et exultate (19 de marzo de 2018). En ella se afirma que “la santidad es el rostro más bello de la Iglesia”.

Cerro explicó que, puesto que se trata de una expresión característica de la Iglesia de Oriente, el encuentro tiene una dimensión ecuménica de diálogo y encuentro con los ortodoxos, de tal forma que se promueve el ecumenismo y se refuerzan los lazos de amistad entre confesiones.

El delegado de Relaciones Interconfesionales, Rafael Delgado, se ha manifestado en la misma línea, agradeciendo “a nuestros hermanos ortodoxos su disponibilidad para participar en diversos momentos del Encuentro”.

Además ha destacado que este encuentro gira en torno a la exposición de iconos cuya comisaria es la iconógrafa cacereña Paqui Bautista y que al encuentro asisten iconógrafos de toda España (Córdoba, Cádiz, Barcelona, Valencia y Cáceres), algunos participando desde la primera edición. Se trata de una iniciativa que ha tenido gran acogida en ediciones anteriores.

Paqui Bautista, iconógrafa de nuestra diócesis de Coria-Cáceres, cuenta que “este encuentro sirve como un espacio para ampliar conocimientos e intercambiar experiencias entre los iconógrafos”, quien recuerda que son necesarios los conocimientos teológicos y artísticos para enfrentarse a la realización de un icono y que se está produciendo un renacimiento del interés por los iconos en el mundo occidental: “están surgiendo más escuelas y un gran público demanda formación”.

Paqui Bautista dirige la Escuela de Iconos de la diócesis de Coria-Cáceres desde hace 11 años y ha explicado algunos detalles sobre la técnica para escribir iconos, recordando que deben seguir los cánones tradicionales, el simbolismo del color (por ejemplo la utilización del oro, un color que no existe en la naturaleza y queda reservado para reflejar la luz de Dios, la divinidad), las figuras están en silencio, sin movimiento, generalmente son frontales o en tres cuartos, con la imagen de la Virgen mirando al espectador e interperlándole mientras sostiene al niño Jesús… etc

La exposición de Iconos podrá contemplarse en el Seminario Diocesano y estará compuesta por 30 obras que aportan varios iconógrafos participantes.

Cabe recordar que en la diócesis existe una Colección Permanente “La Belleza que Salva” que cuenta con 54 obras y que está expuesta en la Iglesia de la Preciosa Sangre.

Hay 50 iconógrafos inscritos en el Encuentro, aunque las actividades son abiertas para la participación de todos los que lo deseen.

El Viernes 10 de mayo a las 18.30 tendrá lugar la inauguración de la Exposición de Iconos en la Capilla Mayor del Seminario Diocesano en Cáceres por parte de D. Francisco Cerro, Obispo de Coria-Cáceres. Después seguirá la conferencia del Padre Dorin Sas de la Iglesia ortodoxa rumana con “La veneración de los Iconos de los Santos en la Iglesia Ortodoxa”.

Ya el sábado 11 de mayo habrá cuatro ponencias, la primera a cargo del Archimandrita Demetrio, del Patriarcado de Constantinopla en Madrid sobre “La santidad en la Iglesia Ortodoxa”. Después llegará el turno de los iconógrafos Chordi Cortés de Valencia con «Presencia de los santos en los Iconos, ayer y hoy». D. Iconógrafo (Valencia) y D. Nuria Beltrán (Barcelona) con «Tras las huellas de san Pablo: san Ignacio de Antioquía y santa Tecla de Iconio». Y por último Lázaro Albar (Cádiz) con “lectura del Icono de san Juan evangelista en la Isla de Patmos

La jornada finaliza el sábado a las 20h con la Vigilia mariana a cargo de la Fraternidad “Velad y orad” de Cádiz en la Capilla Mayor del Seminario.

El encuentro termina el domingo 12 de mayo con una visita a Montánchez. Allí el obispo diocesano ofrecerá una meditación en la Iglesia parroquial: “Los santos, el rostro más bello de la Iglesia” y la iconógrafa Paqui Bautista presentará el Icono del Beato Ángel Pérez. Por último la Eucaristía en la Parroquia de San Mateo Apóstol. D. Francisco Cerro a las 13 horas como conclusión del encuentro.

