Córdoba profundiza en la herencia mozárabe en su II Congreso Internacional

Más de medio centenar de expertos nacionales e internacionales analizan del 15 al 18 de abril en Córdoba la idiosincrasia mozárabe desde diferentes ámbitos, en el marco del II Congreso Internacional sobre Historia de los Mozárabes.

Organizado por la diócesis y el cabildo catedral de Córdoba, abordan el pasado, presente y futuro de una comunidad bajo dominio islámico, y cuenta con la dirección académica de la doctora Gloria Lora Serrano, profesora de la Universidad de Sevilla, y con la presidencia de honor de Su Majestad la reina doña Sofía.

Lora Serrano ha destacado para ECCLESIA que el objetivo fundamental del congreso «es presentar una visión renovada y renovadora de los cristianos que vivieron en la Península Ibérica sometidos a dominio islámico, una historia que se debe abordar por encima de interpretaciones ideológicas». Una historia muy rica en contenidos, en la que hay que tener presente que los mozárabes formaron hasta comienzos del siglo X «la comunidad más numerosa de las que componían la sociedad andalusí. Fue una comunidad muy dinámica que, sin olvidar su pasado hispanogodo, del que se mostraron bien orgullosos y celosos custodios, supieron adaptarse a la nueva situación que se planteó desde comienzos del siglo VIII tras la conquista islámica».

Por eso, ha explicado que «el congreso se convierte en una arriesgada propuesta en las que intervienen también testigos directos del drama que se vive en algunas zonas donde los cristianos son perseguidos por su fe». No obstante, la directora ha destacado cómo en ciertos ambientes «se ha considerado a los mártires mozárabes casi como unos lunáticos que buscaron la muerte de forma consciente». Esas conductas no sucedieron, «hay que entenderlas bien y desde luego no juzgarlas bajo la perspectiva de un hombre del siglo XXI. Ellos, en ningún momento, buscaron el martirio per se, sino que proclamaron su credo y ante la autoridad islámica rechazaron los principios religiosos del islam».

Es, por lo tanto, una cita histórica que analiza cuestiones «como el impacto que produjo la implantación de un nuevo orden político y religioso de carácter islámico «con tradiciones muy distintas en lo que se refiere a las formas de organización de su sociedad. Desde el punto de vista religioso la llegada de los musulmanes significó el establecimiento de una nueva fe; sin embargo, los conquistadores, no tuvieron empeño en su propagación, es decir, en la conversión de los sometidos, los llamados dimmies o protegidos del Islam, pues eran ellos con sus impuestos, chizya y jaray, los que sustentaban al nuevo estado».

Un tesoro de nuestra fe

Entre los expertos, participan miembros de la Real Academia de la Historia, como el catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Alcalá de Henares, Luis García Moreno; el catedrático de Estudios Árabes e Islámicos y Estudios Orientales de la Universidad Autónoma de Madrid, Serafín Fanjul, y la catedrática de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Complutense de Madrid, María Jesús Viguera.

Además del estudio en los distintos campos científico-históricos, las actividades que se van a realizar en paralelo se adentrarán en la vida mozárabe. Entre ellas, destaca la celebración de dos lucernaria u oficios de vísperas en la catedral de Córdoba. «El rito hispano mozárabe es un tesoro de nuestra fe que pervive con fuerza creciente», ha explicado la doctora.

De esta forma, el domingo 18 de abril, se celebra también una Misa solemne con este rito, en la catedral de Córdoba, presidida por el obispo Demetrio Fernández, acompañado por el coro mozárabe de Gothia.

Durante el congreso, una mesa redonda analizará la comunidad mozárabe y su presencia en la novela histórica de la mano de Isabel San Sebastián, Jesús Sánchez Adalid, José Luis Corral y José Calvo Poyato.