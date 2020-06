COPE: «Nos ha abandonado la fuerte y sonriente Eva Galvache»

Este sábado ha fallecido Eva Galvache, periodista de la información socio-religiosa de la Cadena COPE. Ha sido la propia emisora la que ha informado del óbito con estas palabras: «Madre de dos hijos, buena compañera, fantástica profesional y amante de su Cartagena natal. Nos ha abandonado la fuerte y sonriente Eva Galvache».

Ha sido la voz femenina de la Iglesia en España en los micrófonos de COPE. Eva Galvache tenía un estilo y voz inconfundibles que desde 1986 han informado de la actualidad de las diócesis junto a Faustino Catalina. Detrás de las ondas, Eva era todo sonrisa. Su carisma, su alegría, su fortaleza y su fe impreganaban cada una de sus crónicas. También nos ha informado sobre los grandes acontecimientos en Roma, como la renuncia de Benedicto XVI o la elección del Papa Francisco.

Toda una trayectoria en COPE, siempre ligada al área socio-religiosa y a la Conferencia Episcopal Española. La esperanza de esta periodista también la acompañó en su enfermedad, contra la que luchó los últimos diez años.

En 2013, la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social (CEMCS) entregó el “Premio ¡Bravo!” de Radio a “Iglesia Noticia”, programa que copresentaba con Catalina. Fue el premio a la trayectoria de uno de los programas decanos de COPE. «Solo Somos los directores de orquesta de un espacio que lleva 27 años en antena y 1346 programas. Hay mucha gente que toca aquí». Explicaban en aquel momento.

José Luis Retán: «30 años codo con codo con Eva»

Son muchos los compañeros que han rendido homenaje a Eva en redes sociales, entre ellos, Jose Luis Restán, director editorial de COPE: «Para mí son 30 años de estar codo a codo con Eva, que era una persona de una alegría y una energía que eran de otro mundo». «Se retiró de la redacción hace tres años. (…) En una etapa hubo mucha esperanza. Después del verano pasado las cosas se han ido precipitando, el final no lo esperábamos de forma tan abrupta», ha dicho. Y ha añadido: «La muerte siempre te sorprende, pero yo recuerdo conversaciones con ella, cuando tenía cáncer, y siempre decía “no me puedo permitir un momento de flaqueza, porque eso supondría que los míos se vinieran abajo”». «Hay que quedarse con esa entereza y esa transmisión de ese espíritu de cuidar a la familia y a sus hijos».

Faustino Catalina: «Impregnaba todo de alegría»

Por su parte, su compañero al frente de la información religiosa, Faustino Catalina, recordaba su paso junto en Religión COPE: «Entramos los dos juntos, a finales del 86, en la cadena COPE en el bonito proyecto que ha sido la información religiosa. Eva era una persona con un positivismo y un apoyo en la fe que impregnaba todo de alegría».

Sara de la Torre: «Fue la primera que me abrió la puerta»

Sara De la Torre, redactora de ECCLESIA, conoció a Eva en los micrófonos de COPE: «Fue la primera que me abrió la puerta. Me acompañó en mi primer directo y desde ahí no dejó de enseñarme. Pero no solo en la faceta profesional… Eva era un ejemplo como madre, como esposa y como amiga. Siempre pendiente de los demás, no ha dejado de preocuparse de los suyos ni en los peores momentos. Estoy segura de que nos seguirá cuidando a todos desde el cielo».

Desde aquí queremos transmitir nuestro pesar y nuestras oraciones por tan inestimable pérdida tanto a la familia como a los compañeros de COPE.