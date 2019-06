Convocatorias de verano en Buenafuente del Sistal sobre formación y espiritualidad

Un verano más, el monasterio de la Madre de Dios del Císter de Buenafuente del Sistal, a la vera del Alto Tajo, acoge varias tandas de ejercicios espirituales, abiertas a todo el Pueblo de Dios y dirigidos por el capellán del monasterio, Ángel Moreno Sancho.

La primera tanda fue del 16 al 24 de junio de junio y la segunda, del 28 de junio al 6 de julio. La tercera tanda general será del 1 al 9 de agosto, y también en agosto habrá dos tandas más: del 16 al 23 y del 25 al 1 de septiembre. En septiembre, habrá ejercicios espirituales del 3 al 10 y del 20 al 28. También se ha programado también una tanda solo para sacerdotes del 21 al 27 de julio, que será dirigida por el obispo auxiliar de Madrid, Jesús Vidal.

Por otro lado, Buenafuente oferta otras actividades estivales: del 9 al 14 de agosto, Camino de Santiago; y del 13 al 15 de septiembre, la fiesta de los Amigos de Buenafuente y del Santo Cristo de la Salud, patrono del lugar y celebración de las bodas de oro sacerdotales del capellán del monasterio, Ángel Moreno Sancho.

La tradicional peregrinación anual de otoño a Tierra Santa, con Petra, será del 14 al 22 de noviembre. Además, este año habrá una peregrinación extraordinaria a Tierra Santa y Petra en verano, concretamente del 23 al 31 de julio.

Asimismo, Buenafuente del Sistal, ofrece, un año más, un curso teórico-práctico de lectio divina. Como otros años, los profesores del curso son el biblista claretiano Severiano Blanco y el capellán de Buenafuente, Ángel Moreno. El evangelio de san Lucas, el que se proclama los domingos del presente ciclo C de lecturas dominicales, será el tema de este curso que tendrá lugar del 8 al 13 de julio. El curso comenzará con un bloque metodológico sobre lo que es y cómo se realiza la lectio divina. Y en la segunda parte, se abordará el tema específico de esta edición.

Se puede ampliar información –al igual que del resto de actividades- en el correo electrónico informacion@buenafuente.org y en el teléfono 949 83 50 58.

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...