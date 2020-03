Convocan a los religiosos a una jornada de oración y solidaridad, mañana Domingo 22

La hermana Jolanta Kafka, presidente de la Unión Internacional de Superioras Generales (UISG) invitó a los religiosos de todo el mundo mañana domingo 22 de marzo, a celebrar un día de solidaridad y oración, especialmente para todos los que han sido afectados por la pandemia del coronavirus. En un videomensaje en italiano, inglés y español, la hermana Jolanta Kafka, hace un fuerte llamamiento a la unidad y a la colaboración en un momento tan dramático: “A medida que llegamos a las zonas más remotas del planeta», dice la religiosa, «nos gustaría que este día se convirtiera en un abrazo de oración”. “Es tiempo de fortalecernos en la comunión, en el compromiso de la solidaridad, de la responsabilidad, de los gestos concretos”, e insta a rezar, a permanecer cercanos, a estar disponibles y a cuidar de los más necesitados. “También los superiores mayores se unirán a nosotros espiritualmente”, dijo, añadiendo que “este es el momento en que cada uno de nosotros está llamado a responder a la crisis mundial del coronavirus en solidaridad con los demás, especialmente con las personas más vulnerables y las que están más en riesgo”.

Carta de Jolanta Kafka

Este es el momento en que cada una de nosotras está llamada a responder a la crisis mundial del coronavirus en solidaridad con los demás, especialmente los más vulnerables y los que corren más riesgos. Es hora de seguir las directrices de la Organización Mundial de la Salud y de nuestros respectivos gobiernos.

Es un tiempo especial para la oración y para dar testimonio, a través de una solidaridad concreta y consciente, de nuestra responsabilidad de cuidarnos unos a otros. Este tiempo extraordinario ofrece espacio para actos de generosidad y expresiones de gratitud especialmente a quienes están en primera línea cuidando a los enfermos y a quienes se dedican a proyectos de investigación, en la búsqueda de remedios, y a quienes trabajan en los servicios públicos. No importa quiénes sean o dónde estén, deben saber que están en los pensamientos y oraciones de las religiosas de todo el mundo.

Por lo tanto, invitamos a todas las congregaciones miembros de la UISG a celebrar un día de solidaridad y oración en todo el mundo el próximo domingo 22 de marzo, especialmente para todos aquellos que han sido afectados.

Hna. Jolanta Kafka rmi

ORACIÓN – AISLAMIENTO

Sí hay miedo.

Sí hay aislamiento.

Sí, hay compras de pánico.

Sí, hay enfermedad.

Sí, incluso hay muerte.

Pero,

dicen que en Wuhan después de tantos años de ruido

Puedes escuchar a los pájaros de nuevo.

Dicen que después de unas pocas semanas de silencio.

El cielo ya no está lleno de humos.

Sino es azul y gris y claro.

Dicen que en las calles de Asís

La gente está cantando

En las plazas vacías,

Manteniendo sus ventanas abiertas

Para que los que estén solos

Puedan escuchar los sonidos de las familias a su alrededor.

Dicen que un hotel en el oeste de Irlanda

Ofrece comidas gratis y entrega a domicilio.

Hoy una joven que conozco

está ocupada repartiendo volantes con su número

por el barrio

para que los ancianos puedan tener a alguien a quien recurrir.

Hoy iglesias, sinagogas, mezquitas y templos

se están preparando para acoger

y proteger a los desamparados, enfermos, cansados.

En todo el mundo la gente está desacelerando y reflexionando

En todo el mundo, las personas miran a sus vecinos de una manera nueva

En todo el mundo la gente se está despertando a una nueva realidad.

A lo grande que realmente somos.

A qué poco control tenemos realmente.

A lo que realmente importa.

A Amar.

Entonces rezamos y recordamos que

Sí, hay miedo.

Pero no tiene que haber odio.

Sí, hay aislamiento.

Pero no tiene que haber soledad.

Sí, hay compras de pánico.

Pero no tiene que haber avidez.

Sí, hay enfermedad.

Pero no tiene que haber la enfermedad del alma.

Sí, incluso hay muerte.

Pero siempre puede haber un renacimiento del amor.

Richard Hendrick, OFM

