Convocado el “Premio Toda una Vida de Amor 2018”

Encuentro Matrimonial convoca por quinto año consecutivo este Premio, que busca homenajear a parejas que llevan casadas muchos años. Este año presenta una novedad: se premiará la duración del matrimonio, pero también se valorará que, en esos años de relación matrimonial, se haya vivido una historia de amor capaz de inspirar y motivar a las parejas que sueñan también con compartir juntos “Toda una Vida de Amor”.

En la edición anterior los ganadores fueron Eulogio Martínez Navarro y Martina Abian Cebollas, de Guadalajara, con casi 75 años de matrimonio.

Cada vez está más extendida la idea de que si un matrimonio funciona bien es porque esas dos personas “han tenido suerte”. Después de cuatro años convocando el Premio Toda una vida de Amor, Encuentro Matrimonial ha encontrado parejas en Barcelona, Guadalajara, Madrid, Castellón o Toledo que llevaban casadas más de 70 años. Y en todos estos matrimonios había una historia de amor que había sido capaz de superar obstáculos, contratiempos, problemas, crisis y dificultades. Son historias de amor que a veces superan a las que vemos en las películas, oímos de pequeños en los cuentos o leemos en las noticias. Son historias de amor de gente corriente que pasea por los parques, espera el tren o anda junto a nosotros por la calle. Estas historias tienen la capacidad para, desde su cotidianeidad y realismo, motivarnos e inspirarnos para vivir nuestras propias relaciones con la esperanza y el convencimiento de que también pueden llegar a ser “toda una vida de amor”.

Este año queremos premiar a aquella pareja que lleve más de 40 años de matrimonio y que tenga una historia (una vivencia, una situación, una anécdota) que refleje que el amor puede durar toda la vida si se está dispuesto a apostarlo todo a ese amor. Buscamos matrimonios que ilustren que las relaciones no son cuestión de suerte, que se puede aprender a amar, a cuidar la relación y la comunicación, a gestionar las diferencias que cualquier pareja tiene, en definitiva, que disfrutar de toda una vida en pareja es algo que se puede aprender y conseguir.

Encuentro Matrimonial ofrece a parejas una formación específica para mejorar su relación. Se trata de un “Fin de Semana” especial, abierto a parejas de cualquier religión o creencia. Esta experiencia de “Fin de Semana” contribuye a que la pareja afiance su amor, profundice en su relación y la proyecte hacia el futuro.

Encuentro Matrimonial es una asociación católica, liderada por matrimonios, que está presente en España desde hace 42 años. Cada año más de 30.000 parejas, en más de 90 países de todo el mundo, consiguen renovar su amor gracias a la vivencia del “Fin de Semana”.

