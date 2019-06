Convenio financiero entre el arzobispado de Santiago y Abanca

ARZOBISPADO DE SANTIAGO Y ABANCA SUSCRIBEN UN CONVENIO FINANCIERO

El arzobispado de Santiago y Abanca suscribieron el 6 de junio de 2019, un convenio financiero al que podrán acogerse parroquias y sacerdotes diocesanos.

Suscribieron el acuerdo el ecónomo diocesano, Fernando Barros, y el director territorial de Abanca en Santiago, Juan Carlos Carneiro. El convenio incluye aspectos como gestión de recibos, pago de nóminas y pensiones o gestión de cuentas.

También se contempla la posibilidad de suscribir préstamos hipotecarios, préstamos personales para sacerdotes o préstamos para adquisición de vehículos. Se incluyen, además, aspectos relativos a tarjetas de débito y crédito asociadas a cuentas de la Archidiócesis o de las parroquias.

El convenio se aplicará a las relaciones establecidas entre el Arzobispado, las parroquias y demás entidades dependientes del Arzobispado con Abanca. Su duración será de un año a partir de su firma.

Santiago, 6 de junio de 2019.-

